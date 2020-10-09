Кожен житель Канади отримає вакцину від коронавірусу безкоштовно

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо пообіцяв кожному канадцю безкоштовний доступ до препарату від COVID-19 у той час, як Європейський союз заявив про готовність допомогти Україні в отриманні вакцини від коронавірусу

Як передають Українські Новини, про це пише канадська телерадіомовна компанія CBC.

Жителі Канади стурбовані тим, чи будуть вони мати своєчасний і вільний доступ до вакцини від коронавірусу нового типу, який викликає захворювання COVID-19.

За словами Трюдо, всі вакцини, які будуть схвалені фахівцями з Міністерства охорони здоров'я Канади, будуть надаватися канадцям абсолютно безкоштовно.

Відзначається, що прем'єр-міністр не уточнив в якому порядку буде видаватися препарат. Ідея, на думку уряду, полягає в тому, щоб в першу чергу забезпечити вакциною працівників найбільш вразливих професій.

Проте уряд має намір залучити комітет експертів, які допоможуть владі справедливо розподілити вакцину серед населення.

Згідно з даними сервісу Worldometer, з початку пандемії в Канаді підтвердили 175 067 випадків зараження коронавірусом нового типу. Побороти захворювання COVID-19 змогли 147 тис. осіб, ще майже 10 тис. - загинули.

Як повідомляли Українські Новини, при появі дієвої вакцини проти коронавірусу, може знадобитися близько року на повернення життя людей в норму після пандемії.

Крім того, бюджетний запит Міністерства охорони здоров'я передбачав виділення 15,08 млрд гривень на закупівлю вакцини проти COVID-19 в 2021 році.

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