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09 жовтня 2020, пʼятниця, 22:56 5
Медицина 2020-10-09T23:26:09+03:00
Українські Новини
У будинку для літніх людей в Одеській області зафіксовано спалах COVID-19

У будинку для літніх людей в Одеській області зафіксовано спалах COVID-19

Александр Савич
Коронавірус, коронавірус в Україні, Спалах коронавірусу, Коронавірус в Одеській області, Будинок престарілих
У будинку для літніх людей в Одеській області спалах COVID-19. Фото: pixabay
У будинку для літніх людей в Одеській області спалах COVID-19. Фото: pixabay

У той час, як  Одесу перевели з "жовтої" зони епідемічної небезпеки в "помаранчеву" у Мирнопільському геріатричному будинку-інтернаті, розташованому в Арцизькому районі Одеської області, зафіксували спалах коронавірусу. Про це повідомляє Думська з посиланням на головного санітарного лікаря області Віталія Гончарова.

Повідомляється, що в будинку для літніх людей захворіли 9 підопічних установи та 2 медпрацівники. Госпіталізовано 8 осіб.

"Пацієнти переносять хворобу в легкій і середній формі. Інфекцію в інтернат імовірно занесла медсестра інтернату.

Коло контактних осіб тих, хто заразився, становить 87 осіб. Всі вони будуть знаходитися під медичним спостереженням протягом 14 днів.

Відзначимо, що в Мирнопільському будинку-інтернаті перебувають не тільки люди похилого віку, а й люди середнього віку з різними психоневрологічними захворюваннями", - повідомляє Думська.

Як повідомляли Українські Новини, в Одеській області зафіксували масове зараження COVID-19 в будинку для людей похилого віку.

Тим часом міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що почалася підготовка до відкриття тимчасових госпіталів для хворих на коронавірусну інфекцію.

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