Дві лікарні в Черкаській області перепрофілювали для лікування хворих на коронавірус

Тоді як протягом 14 вересня в Україні виявили майже 3 тис. нових випадків зараження коронавірусом , у Черкаській області два медичних заклади будуть переведені на лікування хворих на коронавірусну інфекцію COVID-19.

Відповідну заяву зробила керівник управління охорони здоров'я Черкаської ОДА Лариса Кошова, пише видання Прочерк.

Причиною для перепрофілювання діяльності двох лікарень стала ситуація з поширенням коронавірусу в регіоні. З слів чиновниці, заповненість ліжок в медустановах Черкаської області становить 52,5%.

"Управління підготувало лист до штабу Міністерства охорони здоров'я України про включення двох медзакладів до лікарень першої черги", — сказала Кошова.

З її слів, мова йде про Першу міську лікарні в місті Черкаси і Корсунь-Шевченківську центральну районну лікарню.

Крім того, Черкаська інфекційна лікарня відновлює роботу після короткочасної перерви, яка була спричинена ремонтними роботами.

Згідно з даними Міністерства охорони здоров'я, від початку пандемії коронавірусу на території Черкаської області виявили 2 688 випадків зараження. 1 211 хворий одужав, ще 43 — померли від гострої інфекції COVID-19.

Як повідомляли Українські Новини, у 42 навчальних закладах Черкаської області виявлено зараження коронавірусом.

Раніше також повідомлялося, що лабораторії в Одеській області залишилися без тестів на коронавірус і необхідних для їх роботи реагентів.

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