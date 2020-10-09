Шмигаль закликав Київ, Харків і Суми самостійно посилити протиепідемічні заходи

Шмигаль закликав місцеві комісії Державної комісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій в декількох містах посилити протиепідемічні заходи. Фото: КМУ

Шмигаль закликав місцеві комісії Державної комісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій в декількох містах посилити протиепідемічні заходи. Фото: КМУ

У той час, як раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна готова до опалювального сезону більш ніж на 95% , Шмигаль закликав місцеві комісії Державної комісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій в Києві, Харкові та Сумах самостійно посилити протиепідемічні заходи.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Кабінету Міністрів за результатами засідання, передають Українські Новини.

"Шмигаль закликав місцеві комісії ТЕБ та НС в містах Києві, Харкові та Сумах самостійно посилити протиепідемічні заходи для запобігання стрімкого поширення COVID-19", - йдеться в ньому.

За результатами засідання прем'єр-міністр доручив головам обласних та Київської міської державних адміністрацій, керівникам департаментів охорони здоров'я до 30 жовтня забезпечити подачею кисню койкомісця.

Як повідомляли Українські Новини, Шмигаль доручив Міністерству охорони здоров'я розглянути можливість залучення відомчих лікарень і установ Національної академії наук України для збільшення кількості ліжко-місць.

Тим часом в Україні оновлено зони епідемічної небезпеки – Київ переведений з "жовтої зони" епідемічної небезпеки в "помаранчеву", Суми - з "помаранчевої" в "червону", також в "червоній зоні" залишився Канів.

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