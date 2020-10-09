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09 жовтня 2020, пʼятниця, 21:26 8
Кабмін 2020-10-09T22:15:02+03:00
Українські Новини
Шмигаль хоче залучити відомчі лікарні та установи НАНУ через брак місць для хворих на COVID-19

Шмигаль хоче залучити відомчі лікарні та установи НАНУ через брак місць для хворих на COVID-19

Елена Новикова
МОЗ, НАНУ, Кабмін, Кабінет Міністрів України, Міністерство охорони здоров’я України, Національна академія наук України, Госпіталізація, Кабінет Міністрів, Денис Шмигаль, Коронавірус, коронавірус в Україні, Відомчі лікарні
Лікарня. Фото: pexels
Лікарня. Фото: pexels

Під час наради з головами обласних адміністрацій прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив Міністерству охорони здоров'я розглянути можливість залучення відомчих лікарень і установ Національної академії наук України для збільшення кількості ліжко-місць під госпіталізацію на хворих коронавірус.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби уряду, передають Українські Новини.

"За підсумками наради прем'єр-міністр також доручив Міністерству охорони здоров'я з метою збільшення кількості ліжкомісць опрацювати питання щодо можливого залучення відомчих лікарень і установ Національної академії наук", - сказано в ньому.

Департаментам охорони здоров'я в обласних і Київської міської державних адміністраціях Шмигаль доручив відпрацювати маршрутизацію для впорядкування перевезення хворих на COVID-19.

Також головам обласних адміністрацій і заступнику міністра охорони здоров'я – головному державному санітарному лікарю Віктору Ляшку доручено поставити на особистий контроль роботу гарячих ліній для звернень громадян з питань охорони здоров'я.

Крім того, Шмигаль зазначив, що на сьогодні залишається невирішеною проблема з доплатами медичним працівникам за вересень.

За його словами, не відбулося виплати майже в 160 лікарнях в різних областях.

"Попрошу міністра охорони здоров'я надати інформацію, на її основі уряд буде робити подання на Офіс Президента для притягнення до дисциплінарної відповідальності відповідних голів обладміністрацій. Будемо ставити питання звільнення відповідних керівників департаментів охорони здоров'я. Лікарі чекали грошей, при тому, що вони були виділені. НСЗУ підписувала контракти цілодобово і без вихідних. Якщо люди на місцях не хочуть працювати, будемо вдаватися до жорстких заходів", - прокоментував Шмигаль.

Як повідомляли Українські Новини, міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що почалася підготовка до відкриття тимчасових госпіталів для хворих на коронавірусну інфекцію.

Тим часом захворюваність на коронавірус рекордно зросла попри зменшення кількості тестувань.

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