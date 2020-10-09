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  • Степанов розповів, в яких регіонах найгірша ситуація з коронавірусом, і обмовився про додаткові заходи
09 жовтня 2020, пʼятниця, 22:02 5
Медицина 2020-10-09T22:54:15+03:00
Українські Новини
Степанов розповів, в яких регіонах найгірша ситуація з коронавірусом, і обмовився про додаткові заходи

Степанов розповів, в яких регіонах найгірша ситуація з коронавірусом, і обмовився про додаткові заходи

Александр Савич
МОЗ, Максим Степанов, Коронавірус, коронавірус в Україні
Максим Степанов. Фото: КМУ
Максим Степанов. Фото: КМУ

У той час як в Україні оновили карантинні зони, міністр охорони здоров'я України Максим Степанов розповів про те, чи готова Україна до нової хвилі коронавірусу, а також про те, в яких регіонах країни найважча ситуація з коронавірусом. Про це він повідомив в п'ятницю ввечері, 9 жовтня, під час соціально-політичного ток-шоу на телеканалі "Інтер" "СВІТ або ВІЙНА".

Так, за словами міністра, важка ситуація з коронавірусом спостерігається відразу в декількох областях України.

"У нас найгірша ситуація за кількістю хворих, вже місяць у нас в лідерах Харківська область, Одеська область, Сумська область, Хмельницька область, звичайно, місто Київ.

Трохи стабілізувалася ситуація на західній Україні. Це Львівська область, Закарпатська, Тернопільська, Чернівецька, там все ж ситуація зупинилася на певних таких цифрах", - сказав Степанов.

Також Степанов прокоментував чутки про те, що коронавірусні медустанови в деяких містах вже заповнені на 100%.

"На сьогоднішній ранок знаходилося в лікарнях трохи менше, ніж 20 000 хворих. У нас на сьогодні є 37 000 ліжок, які вже готові до прийому хворих. У той же самий час, ми збільшуємо кількість місць, які нам потрібні. Але максимальну кількість, яку ми можемо збільшити в установах охорони здоров'я, це 51 000-52 000 ліжок.

Звичайно, ми додаємо по всій Україні, особливо там, де є напружена ситуація. Крім того, ми зараз будемо залучати відомчі лікарні, наприклад, лікарні Укрзалізниці або по місту Києву лікарні Академії медичних наук, щоб збити цю напругу", - заявив Степанов.

Крім того, Степанов також розповів і про другу хвилю коронавірусу в Україні.

"Звичайно, у нашій медичній системі є межа. Це зрозуміло навіть дитині, що у нас є обмежена все ж кількість ліжок, і, головне, це кількість наших лікарів і медпрацівників. У нас є чіткий вихід, щоб не було великої кількості хворих щодня. Чи не 5, не 7, не 20 000. Нам треба просто дотримуватися правил.

І я саме з цього приводу звертаюся кожен день до українців, в тому числі до політиків. Світ нічого іншого не придумав з точки зору зупинки цієї хвороби. Ви бачите, що зараз відбувається в країнах європейських? Вони переходять до більш жорсткого режиму карантину. Ми теж зараз розглядаємо додаткове певне карантинне обмеження, але, звичайно, без застосування якихось локдаунів", - пояснив міністр.

Як повідомляли Українські Новини, 9 жовтня Міністерство охорони здоров'я віднесло Вірменію та Об'єднані Арабські Емірати до країн "червоної зони" з поширення коронавірусної хвороби COVID-19 – оновлений список зонування країн.

Крім того, до лікування хворих на коронавірус у Харкові залучатимуть інтернів через брак медичних працівників.

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