Словаччина повторно ввела надзвичайний стан через Covid-19

Уряд Словаччини схвалив повторне введення надзвичайного стану через пандемію коронавірусу, тоді як в Чехії також оголосили про запровадження НС

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на видання Aktuality.

Надзвичайний стан знову почне діяти в Словаччині з 1 жовтня.

У країні вже було введено надзвичайний стан під час першої хвилі пандемії - це в основному стосувалося сфери охорони здоров'я та соціальних послуг і тривало 90 днів, з 16 березня по 14 червня.

Поки що невідомо, якою мірою уряд буде застосовувати його на цей раз.

Прем'єр Ігор Матович повідомив, що поки надзвичайний стан вводиться на 45 днів. З його слів, після цього уряд оцінить, чи можливе повернення до нормального життя.

Згідно з Конституцією Словаччини, надзвичайний стан може бути оголошено максимум на 90 днів у разі загрози життю і здоров'ю людини. Основні права і свободи в період його дії можуть бути обмежені.

У Словаччині за останню добу зафіксували 567 нових випадків коронавірусу, загальна кількість заражень перевищило 10 000.



Як повідомляли Українські Новини, у Великій Британії заражених коронавірусом людей почали штрафувати за порушення режиму ізоляції.



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