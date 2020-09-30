підписатися на розсилку
27.95 28.35
32.5 33.12
˟
30 вересня 2020, середа, 20:17 12
Європа 2020-09-30T21:45:03+03:00
Українські Новини
Словаччина повторно ввела надзвичайний стан через Covid-19

Словаччина повторно ввела надзвичайний стан через Covid-19

Валерия Драгомирова
Словаччина, Надзвичайний стан, Коронавірус, Коронавірус у Словаччині, Пандемія коронавірусу
Словаччина. Фото: pixabay
Словаччина. Фото: pixabay

Уряд Словаччини схвалив повторне введення надзвичайного стану через пандемію коронавірусу, тоді як в Чехії також оголосили про запровадження НС.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на видання Aktuality.

Надзвичайний стан знову почне діяти в Словаччині з 1 жовтня.

У країні вже було введено надзвичайний стан під час першої хвилі пандемії - це в основному стосувалося сфери охорони здоров'я та соціальних послуг і тривало 90 днів, з 16 березня по 14 червня.

Поки що невідомо, якою мірою уряд буде застосовувати його на цей раз.

Прем'єр Ігор Матович повідомив, що поки надзвичайний стан вводиться на 45 днів. З його слів, після цього уряд оцінить, чи можливе повернення до нормального життя.

Згідно з Конституцією Словаччини, надзвичайний стан може бути оголошено максимум на 90 днів у разі загрози життю і здоров'ю людини. Основні права і свободи в період його дії можуть бути обмежені.

У Словаччині за останню добу зафіксували 567 нових випадків коронавірусу, загальна кількість заражень перевищило 10 000.


Як повідомляли Українські Новини, у Великій Британії заражених коронавірусом людей  почали штрафувати за порушення режиму ізоляції.

Раніше в Норвегії заборонили зупинку круїзних лайнерів, на борту яких перебуває понад сотня пасажирів, після спалаху COVID-19 на борту лайнера MS Roald Amundsen.

Більше новин про: Словаччина Надзвичайний стан Коронавірус Коронавірус у Словаччині Пандемія коронавірусу

Повторне зараження коронавірусом виявили у депутат...
До шести зросла кількість лікарень для пацієнтів з...
Надзвичайний стан через ситуацію з коронавірусом о...
Wizz Air планує відновити рейси в Братиславу зі Ль...
Зеленський звільнив Фокіна
Кабмін рекомендує перенести три робочих дні у 2021
Новини
Реєстрація на ЗНО-2021 розпочнеться 1 лютого 21:56
Смерть співробітниці посольства США може бути як вбивством, так і нещасним випадком 21:28
Лерос заявляє, що у нього є записи розмов Комарницького і Тищенка про "кришування" Зеленським їх бізнесу 21:04
Жовтень розпочнеться з дощів, гроз і сильного вітру. Прогноз погоди на четвер 21:00
Сергій Шахов. Фото: ВРУ
Луганщина в огні, влада – не діє, — Сергій Шахов 20:54
більше новин
"Україна – не банкомат", – Деркач запропонував Заходу повернути 13 млрд дол. та забрати назад "соросят" 17:40
Партія "За Майбутнє" лідирує на Київщині, - результати соцопитування 12:29
Уманська ТВК змусила міського голову Цебрія подати документи відповідно до вимог Виборчого кодексу 20:45
Глава Южненського АПМУ Широков перевищив повноваження, дозволивши працювати буксиру "Витязь", - ЗМІ 17:04
Голова ДніпрОДА Бондаренко і голова облради Олійник водять за ніс Президента, - ЗМІ 13:47
більше новин
Уманська ТВК змусила міського голову Цебрія подати документи відповідно до вимог Виборчого кодексу 20:45
Українська асоціація районних та обласних рад напрацювала 17 повноважень, які могли б виконувати районні ради 17:04
Ірина Констанкевич: "слуги" назвали умову розвитку молочного ринку - самогоноваріння! 19:06 Думка
Зеленський звільнив Фокіна 13:30
У "Слузі народу" пропонують Раді дозволити громадянам самогоноваріння для власних потреб 17:15
більше новин
Хірург, безробітний і блогер: за крісло мера Одеси поборються 29 кандидатів
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok