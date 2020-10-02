МАУ відновить польоти в Нью-Йорк не раніше весни 2021

Авіакомпанія "Міжнародні Авіалінії України" (МАУ) планує відновити польоти в Нью-Йорк (США) не раніше кінця зимової навігації 2020/2021 — весни 2021 року, крім того авіаперевізник має намір відкрити новий рейс з Києва на єгипетський курорт .

Про це йдеться в повідомленні МАУ, передають Українські Новини.

"Авіакомпанія "Міжнародні Авіалінії України" переглянула перспективи виконання рейсів "Київ - Нью-Йорк - Київ" - початок регулярних трансконтинентальних перельотів перенесено на фінал низького зимового сезону 2020-2021", - сказано в ньому.

Зазначається, що планування далекомагістральних рейсів здійснюється заздалегідь, а до уваги беруться всі актуальні зміни на ринку з прогнозом їхнього впливу на майбутнє.

МАУ зазначила, що останнім часом з'явилася низка негативних факторів: перегляд відновлення ВВП України в 2020 і 2021 році у зв'язку з негативним впливом пандемії на економіку країни, погіршення епідемічної ситуації в східноєвропейських країнах та Ізраїлі, істотне погіршення політичної ситуації на Кавказі, що призвело до скасування рейсів до Єревана, Баку, Тбілісі, які мали забезпечити транзитний потік через Київ до США.

Згідно з повідомленням, сукупність цих факторів, що обумовлюють зниження як прямого трафіку з України до Нью-Йорка, так і транзиту до США, стала причиною перегляду доцільності поновлення прямого рейсу "Київ - Нью-Йорк" у 2020 році.

Як повідомляли Українські Новини, МАУ вирішила закрити свої представництва в Туркменістані, Узбекистані та Білорусі.

Раніше МАУ припиняє виконання рейсів з двох міст в Тель-Авів з жовтня.

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