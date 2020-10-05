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05 жовтня 2020, понеділок, 16:21 146
Транспорт 2020-10-05T17:30:02+03:00
Українські Новини
Кличко розповів, які вулиці Києва будуть відремонтовані наступного року

Кличко розповів, які вулиці Києва будуть відремонтовані наступного року

Тетяна Зотова
Віталій Кличко, Мер Києва, Ремонт автошляхів
Віталій Кличко. Фото з відкритих джерел
Віталій Кличко. Фото з відкритих джерел

Мер Києва Віталій Кличко поділився планами щодо ремонтів автомобільних доріг на наступний рік.

Про це йдеться на офіційному веб-сайті Кличка.

"Поки дозволяє погода ми продовжуємо ремонти доріг у столиці. Можу точно сказати, що оновлення доріг та шляхопроводів буде одним з пріоритетів і в наступному році. У 2021 році ми плануємо завершити реконструкцію, зокрема, Пейзажної алеї, капітальний ремонт вулиць Чорнобильської та Борщагівської, - сказав Кличко. - Продовжимо роботи з будівництва вулиць Довбуша, Великої Кільцевої дороги на ділянках від проспекту Рокоссовського до вулиці Богатирської та від Богатирської до Оболонського проспекту. Під'їзної автомобільної дороги від проспекту Лобановського до аеропорту "Київ" (Жуляни). Також продовжимо роботи з реконструкції вулиць Івана Франка, Стеценка, транспортної розв'язки на перетині проспекту Перемоги з вулицею Гетьмана. Проспекту Гагаріна з реконструкцією транспортної розв'язки біля метро "Чернігівська", - повідомив Кличко.

Щодо нових об’єктів мер зазначив, що буде розпочато будівництво велодоріжки на Набережному шосе - від Поштової площі до мосту Патона.

Розпочнеться також проектування робіт з реконструкції мосту Патона, капітальний ремонт проспекту Героїв Сталінграда.

"Також у планах - капремонт Софійської площі та деяких вулиць в центрі міста. - Зокрема, вулиць Льва Толстого та Терещенківської. Продовжимо і оновлення міжквартальних проїздів та прибудинкових територій у всіх районах міста. А завтра ми відкриємо два оновлених шляхопроводи на вулиці Богатирській. І до кінця року – іще багато оновлених об»єктів", - сказав мер.

Також мер нагадав про масштабну програму із заміни старих ртутних та натрієвих світильників, розпочату КП "Київміськсвітло" наприкінці 2017 року. Нове вуличне освітлення встановлюють на всіх вулицях та об"єктах, де здійснюють капітальні ремонти.

"На сьогодні замінили на сучасні LEDи майже 35 тис. старих світильників. А також оновили понад 10 тис. опор. Сучасне освітлення вже мають сотні столичних вулиць, проспектів, прибудинкових територій, парків та скверів, більшість мостів. Останнім часом роботи з капітального ремонту системи освітлення здійснили або завершують на вулицях: Вифлиємська, Сортувальна, Урлівська, Січових стрільців, Івана Франка, Золотоворітська, Малопідвальна", - підкреслив Віталій Кличко.

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