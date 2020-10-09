Остаточно передати повноваження з регулювання підприємств тепло- і водопостачання органам місцевого самоврядування пропонує Кабінет Міністрів Верховній Раді.

Відповідний законопроєкт уряд вирішив направити в парламент на засіданні в п'ятницю, передають Українські Новини.

Згідно з текстом законопроєкту, пропонується закріпити повноваження регулювання підприємств водопостачання та водовідведення за органами місцевого самоврядування, повністю позбавивши відповідних повноважень Національної комісії держрегулювання енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

При цьому Кабмін буде встановлювати ліцензійні умови для таких підприємств і затверджувати порядок формування тарифів на водопостачання і водовідведення.

Встановлювати відповідні тарифи будуть органи місцевого самоврядування.

У сфері теплопостачання за НКРЕКП пропонується залишити регулювання тільки тих суб'єктів господарювання, які виробляють теплову енергію на теплоцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераційних установках.

Діяльність інших підприємств теплопостачання, включаючи затвердження тарифів на їх послуги, буде регулюватися органами місцевого самоврядування.

За даними Міністерства розвитку громад і територій, станом на поточний момент НКРЕКП регулює діяльність 27 підприємств теплопостачання та 53 підприємств водоканалізаційного господарства.

Міністерство розраховує, що повноваження по регулювання діяльності підприємств тепло- і водопостачання будуть остаточно передані до 2021 року.

Як повідомляли Українські Новини, в опалювальному сезоні 2020/2021 років зниження тарифів на опалення можливо, якщо ціна природного газу збережеться на рівні середньої ціни опалювального сезону 2019/2020 року та складе 4 048,5 гривень за 1 тисячу кубічних метрів.

Тим часом прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що загальна готовність країни до опалювального сезону 2020-2021 років перевищує 95%.

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