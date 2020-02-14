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14 лютого 2020, пʼятниця, 10:59 18
Кабмін 2020-02-14T13:15:03+02:00
Українські Новини
З 2021 року тарифи за комуналку будуть встановлюватися органами місцевого самоврядування, — Мінрегіон

З 2021 року тарифи за комуналку будуть встановлюватися органами місцевого самоврядування, — Мінрегіон

Таня Войтюк
Тариф на воду, Мінрегіон, комунальні послуги, Верховна Рада
Тариф на воду
Тариф на воду

Міністерство розвитку громад і територій розраховує на повну передачу повноважень з регулювання діяльності постачальників комунальних послуг від Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, органам місцевого самоврядування до кінця поточного року.

Про це свідчить проєкт концепції реалізації державної політики у сфері комунальних послуг, передають Українські Новини.

У проєкті плану реалізації держполітики зазначено, що Мінрегіон до 30 вересня має розробити і внести на розгляд Кабміну законопроєкт про зміни до законодавства щодо регулювання діяльності підприємств у сферах теплопостачання, централізованого водопостачання і водовідведення.

Також міністерство відповідає за супровід подальшого розгляду законопроєкту у Верховній Раді.

До 30 листопада мають бути затверджені ліцензійні умови і порядок контролю за ними.

Передачу повноважень з регулювання діяльності постачальників комунальних послуг заплановано на 1 липня - 31 грудня.

З 2021 року тарифи на комунальні послуги для підприємств тепло-, водопостачання і водовідведення мають встановлюватися виключно на місцевому рівні.

Зазначається, що у 2017 році НКРЕКП передала на місцевий рівень повноваження із встановлення тарифів для 207 підприємств теплокомуненерго і 88 підприємств водоканалізаційного господарства.

Також концепція передбачає повне списання штрафних санкцій, накладених на підприємства комунальної сфери після 1 липня 2016 року.

Очікується, що до реалізації інвестиційних проєктів тепло- і водопостачальних підприємств буде притягнуто кошти міжнародних фінансових організацій.

Крім того, за результатамми впровадження комплексу заходів з централізованого водопостачання та водовідведення 10% населених пунктів, які зараз забезпечуються привізною водою, має бути забезпечено централізованим водопостачанням, а в 25% населених пунктів з населенням понад 2 тис. осіб має з'явиться централізоване водопостачання.

Як повідомляли Українські Новини, наприкінці грудня 2019 року Кабінет Міністрів дозволив теплопостачальним підприємствам коригувати тарифи на централізоване теплопостачання, гаряче водопостачання в залежності від зміни ціни газу.

Також Кабмін затвердив договори на гаряче водопостачання.

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