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10 июня 2020, среда, 07:15 711
Экономика 2020-06-10T08:15:02+03:00
Українські Новини
В Минрегионе назвали условие для снижения тарифов на отопление

В Минрегионе назвали условие для снижения тарифов на отопление

Елена Новикова
Тарифы, Отопительный сезон, Отопление, теплоснобжение, Тарифы на тепло
Отопление. Фото: sq.com.ua
Отопление. Фото: sq.com.ua

В то время, как в Кабмине планируют пересмотреть тарифы на электроэнергию, в отопительном сезоне 2020/2021 годов снижение тарифов на отопление  возможно, если цена природного газа сохранится на уровне средней цены отопительного сезона 2019/2020 годова и составит 4 048,5 гривен за 1 тысячу кубических метров.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства развития общин и территорий, передают Українськi Новини.

Так, сообщается, что снижение тарифов на коммунальные услуги можно рассматривать только исходя из значения основных составляющих этих тарифов - стоимости электрической энергии (в тарифах на услуги по водоснабжению и водоотведению расходы на электроэнергию занимают 30%) и стоимости природного газа (в тарифах на услуги по теплоснабжению затраты на природный газ занимают около 80%).

"В случае, если цена природного газа в отопительном сезоне 2020/2021 годов будет на уровне средней цены (4 048,5 гривен за 1 тыс. куб. м), действовавшей в прошлом периоде, то появится возможность уменьшить тарифы на тепловую энергию, услуги по поставке тепловой энергии и горячей воды", - подчеркивается в сообщении.

В Министерстве напоминают, что в прошлом отопительном сезоне цена природного газа для предприятий теплоснабжения колебалась от 2 897 гривен за 1 тыс. куб. м (в апреле 2020 года) до 4 899 гривен за 1 тыс. куб. м (в ноябре 2019 года).

На данный момент полномочия по установлению тарифов на услуги по снабжению тепловой энергией, горячей водой, по предоставлению централизованного водоснабжения и водоотведения распределены между Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКУ) и органами местного самоуправления.

При этом НКРЕКУ и органы местного самоуправления обязаны устанавливать тарифы на коммунальные услуги в размере не ниже экономически обоснованных затрат на производство данных услуг.

Как сообщали Українськi Новини, проект меморандума между Украиной и Международным валютным фондом предусматривает отсутствие продления специальных обязательств по продаже газа, в том числе и населению, и ежегодный пересмотр тарифов на отопление до начала отопительного сезона.

Также в Украине могут разделить тарифы на поставку и транспортировку и электроэнергии.

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