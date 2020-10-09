Майже всі українські товари будуть мати вільний доступ на ринок Великобританії

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства констатує, що 98% всіх українських товарів матимуть вільний доступ на ринок Великобританії у той час, як Україна і Велика Британія підписали угоду про політичну співпрацю , вільну торгівлю і стратегічне партнерство.

Про це йдеться в повідомленні Мінекономіки, передають Українські Новини.

Згідно з ним, 8 жовтня Президент України Володимир Зеленський підписав угоду про політичну співпрацю, вільну торгівлю і стратегічне партнерство між Україною та Об'єднаним Королівством Великобританії й Північної Ірландії.

Також повідомляється, що нова угода забезпечить подальший розвиток відносин, зокрема торговельних, між Україною і Великобританією після закінчення перехідного періоду, який передбачений угодою про вихід Об'єднаного Королівства зі складу Євросоюзу.

"Підписання угоди гарантує Україні преференційний доступ до ринку Британії, є важливою складовою розвитку взаємовигідних відносин між країнами. Зокрема, квотування за деякими товарами збільшиться від 13% до 20%, що буде стимулювати український експорт. Крім того, умови доступу до ринку Великобританії та ЄС будуть швидко розширені, адже її перегляд відбудеться вже у 2022 році", - повідомив заступник міністра економіки Тарас Качка.

Крім того, угода передбачає рівень лібералізації умов торгівлі товарами та послугами на рівні не нижче, ніж передбачено угодою про асоціацію між Україною та Євросоюзом; з дати вступу в силу угоди буде здійснена повна лібералізація 98% товарної номенклатури, а з 2023 для України будуть лібералізовані ще 2% товарів.

Кількість тарифних квот для України становить 36 штук (також нараховано 4 додаткових квоти); нульові тарифні квоти встановлюються британською стороною додатково в рамках угоди між Україною та ЄС.

При цьому Україна отримує більш скорочений термін для перегляду торговельних положень угоди в порівнянні з угодою про асоціацію.

Як повідомляли Українські Новини, з офіційного сайту глави держави Офіс президента видалив інформацію про запрошення Володимиром Зеленським принца Вільяма і Кейт Міддлтон в Україну.

Крім того, Зеленський посидів у кріслі колишнього британського прем'єр-міністра Уїнстона Черчілля (1940-1945, 1951-1955) і набрався там позитивного духу для перемоги у війні з Росією.

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