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09 жовтня 2020, пʼятниця, 20:32 5
Політика 2020-10-09T20:46:27+03:00
Українські Новини
Майже всі українські товари будуть мати вільний доступ на ринок Великобританії

Майже всі українські товари будуть мати вільний доступ на ринок Великобританії

Ольга Фандорина
Великобританія, українські товари, Вільна торгівля, товари в Україні
Великобританія. Фото: pixabay
Великобританія. Фото: pixabay

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства констатує, що 98% всіх українських товарів матимуть вільний доступ на ринок Великобританії у той час, як Україна і Велика Британія підписали угоду про політичну співпрацю, вільну торгівлю і стратегічне партнерство.

Про це йдеться в повідомленні Мінекономіки, передають Українські Новини.

Згідно з ним, 8 жовтня Президент України Володимир Зеленський підписав угоду про політичну співпрацю, вільну торгівлю і стратегічне партнерство між Україною та Об'єднаним Королівством Великобританії й Північної Ірландії.

Також повідомляється, що нова угода забезпечить подальший розвиток відносин, зокрема торговельних, між Україною і Великобританією після закінчення перехідного періоду, який передбачений угодою про вихід Об'єднаного Королівства зі складу Євросоюзу.

"Підписання угоди гарантує Україні преференційний доступ до ринку Британії, є важливою складовою розвитку взаємовигідних відносин між країнами. Зокрема, квотування за деякими товарами збільшиться від 13% до 20%, що буде стимулювати український експорт. Крім того, умови доступу до ринку Великобританії та ЄС будуть швидко розширені, адже її перегляд відбудеться вже у 2022 році", - повідомив заступник міністра економіки Тарас Качка.

Крім того, угода передбачає рівень лібералізації умов торгівлі товарами та послугами на рівні не нижче, ніж передбачено угодою про асоціацію між Україною та Євросоюзом; з дати вступу в силу угоди буде здійснена повна лібералізація 98% товарної номенклатури, а з 2023 для України будуть лібералізовані ще 2% товарів.

Кількість тарифних квот для України становить 36 штук (також нараховано 4 додаткових квоти); нульові тарифні квоти встановлюються британською стороною додатково в рамках угоди між Україною та ЄС.

При цьому Україна отримує більш скорочений термін для перегляду торговельних положень угоди в порівнянні з угодою про асоціацію.

Як повідомляли Українські Новини, з офіційного сайту глави держави Офіс президента видалив інформацію про запрошення Володимиром Зеленським принца Вільяма і Кейт Міддлтон в Україну.

Крім того, Зеленський посидів у кріслі колишнього британського прем'єр-міністра Уїнстона Черчілля (1940-1945, 1951-1955) і набрався там позитивного духу для перемоги у війні з Росією.

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