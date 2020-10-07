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07 жовтня 2020, середа, 22:22 5
Суспільство 2020-10-07T23:00:02+03:00
Українські Новини
На Харківщині через випадки COVID-19 на карантин закрили медичний коледж

На Харківщині через випадки COVID-19 на карантин закрили медичний коледж

Константин Долгий
Харківська область, Ізюм, Коронавірус, коронавірус в Україні, Епідемія коронавірусу, коронавірус в Харкові, Дистанційне навчання, коронавірус в Харківській області
Карантин в навчальному закладі. Фото: pixabay
Карантин в навчальному закладі. Фото: pixabay

В Ізюмі Харківської області на карантин через велику кількість підтверджених випадків COVID-19 закрився медичний коледж.

Як передають Українські Новини, про це в середу, 7 жовтня, пишуть Новини Харкова.

На сьогодні відомо про п'ять підтверджених діагнозів. Так, COVID-19 хворіє четверо викладачів віком від 30 до 72 років. Один з них у тяжкому стані, інші відчувають легкі або середні симптоми захворювання.

Також повідомляється, що крім викладачів коронавірусну інфекцію виявили у студентки навчального закладу. Крім того, результати ПЛР-тестування очікує лаборантка, у якої є підозри на COVID-19.

З огляду на те що сталося, всі групи студентів переведені на дистанційне навчання. За словами керівника коледжу Валентини Сеніній, карантин триватиме два тижні.

Вона також додала, що в приміщеннях навчального закладу була проведена посилена дезінфекція.

Як повідомляли Українські Новини, у Харкові ще один медичний заклад стане приймати хворих з COVID-19.

Тим часом в одній з психіатричних лікарень Харкова виявили спалах коронавірусу серед лікарів і хворих.

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