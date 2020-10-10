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10 жовтня 2020, субота, 05:15 4
Lifestyle 2020-10-10T05:45:02+03:00
Українські Новини
Трьом знакам зодіаку сьогодні пощастить у всіх справах, - астролог

Трьом знакам зодіаку сьогодні пощастить у всіх справах, - астролог

Елена Новикова
Гороскоп, Гороскоп на кожний день, Гороскоп на сьогодні
Гороскоп на сьогодні. Фото: pixabay
Гороскоп на сьогодні. Фото: pixabay

За гороскопом на сьогодні, 10 жовтня, зірки обіцяють успіх Тельцям, Дівам і Стрільцям після того, як в п'ятницю був сприятливий день для вирішення сімейних і побутових питань. Детальніше про астрологічний прогноз для цих знаків зодіаку на суботу розкажуть Українські Новини.

Телець

Тельців чекає сприятливий день, під час якого вони зможуть успішно реалізувати всі заплановані справи. Зірки запевняють, що в суботу не виключені вигідні покупки, багатообіцяючі зустрічі і несподівані знайомства, які можуть стати початком міцної дружби. Також представникам цього знаку зодіаку може повезти в лотереї.

Діва

Вдалий день буде у Дів. В особистому житті не виключені позитивні зміни, про які давно мріяли. У суботу зірки радять не сидіти склавши руки, а спробувати свої сили в новій області. Особисте життя подарує Дівам тільки позитивні емоції. У цей день може зав'язатися цікаве знайомство з представником протилежної статі.

Стрілець

У цей день Стрільці будуть сповнені енергії, їх особиста чарівність буде на висоті. Зірки запевняють, що представники знаку зможуть досягти багато чого, не виключено, що при правильному підході до справ вийде вдало завершити складні завдання. Після полудня вирішуйте особисті питання і постарайтеся укріпити відносини з другою половинкою.

Як повідомляли Українські Новини, астролог Павло Глоба розповів, що чекає всіх знаків зодіаку в жовтні.

Раніше повідомлялося про те,  які астрономічні явища очікуються в жовтні.

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