подписаться на рассылку
28.05 28.45
32.9 33.5
˟
  • Новости
  • Жизнь
  • Lifestyle
  • Овнам нужно выйти из зоны комфорта, а Львов будут мучить вопросы о будущем, — гороскоп от Глобы на сегодня
09 октября 2020, пятница, 08:30 137
Lifestyle 2020-10-09T08:30:01+03:00
Українські Новини
Овнам нужно выйти из зоны комфорта, а Львов будут мучить вопросы о будущем, — гороскоп от Глобы на сегодня

Овнам нужно выйти из зоны комфорта, а Львов будут мучить вопросы о будущем, — гороскоп от Глобы на сегодня

Елена Новикова
Гороскоп, советы астрологов, астрологический прогноз, гороскоп на каждый день, гороскоп на сегодня, Гороскоп от Павла Глобы, Гороскоп на пятницу, Павел Глоба, Астролог
Гороскоп на пятницу от Павла Глобы. Фото: Pixabay
Гороскоп на пятницу от Павла Глобы. Фото: Pixabay

В то время, как в четверг был шанс завести полезные знакомства, которые со временем помогут решить наболевшие проблемы, сегодня, по словам астролога, наступит благоприятный день для решения семейных и бытовых вопросов. Подробнее о том, что ждет все знаков зодиака в пятницу, 9 октября, рассказал Павел Глоба.

Овен

Овнам рекомендуется в этот день покинуть зону комфорта и сделать ставку на карьерный прорыв. В этот день представители знака будут достаточно амбициозны, а внутри них появится жажда достижений. Не тратьте время зря и направьте силы в нужное русло.

Телец

В этот день Тельцы будут уверены в себе, как никогда раньше. Дух приключений и стремление посоревноваться за место под солнцем характерны для них в эту пятницу. Послушайте любимую музыку утром, чтобы зарядиться необходимой энергией.

Близнецы

У Близнецов будет благоприятный день для умственной деятельности. Астролог советует добавить в свой план дня физическую активность. Благодаря тренировкам сложные задания дадутся вам легче.

Рак

Ракам в пятницу стоит преодолеть собственный страх и застенчивость. В приоритете будут точность и пунктуальность, которые помогут успешно осуществить все задуманное. Любое резкое изменение планов или опоздание могут неоднозначно повлиять на ход событий.

Лев

Львов будут мучить мелкие вопросы о будущем. Чтобы не выпадать из ритма реальной жизни, займитесь повседневными и насущными задачами. Ответы придут сами собой.

Дева

У Дев будет благоприятный день для переговоров, финансовых вопросов и договоренностей. Представителям знака будет легко получить желаемое и удовлетворить запросы собеседника.

Весы

Пришло время двигаться вперед. Весам рекомендуется в этот день не искать отговорок и оправданий, чтобы не делать то, что пообещали себе уже давно.

Скорпион

Не бойтесь совершить ошибку и не отказывайтесь от действий, так и не попытавшись сделать хоть что-то. Даже малейшая попытка может принести Скорпионам огромный успех.

Стрелец

У Стрельцов будет много возможностей для реализации новых идей и грандиозных планов. Только не нарушайте правила и не задирайте нос, потому что создадите сами себе проблемы.

Козерог

У Козерогов день будет наполнен эмоциями, переменами и событиями. Стремясь к профессиональному успеху, запаситесь выносливостью, упорством и интуицией.

Водолей

Астролог советует Водолеям не тратить время зря. Не сомневайтесь и не останавливайтесь на достигнутом, смело перепрыгивайте через очередную планку.

Рыбы

Не откладывайте на потом то, что можно сделать сейчас. Нужно не сомневаться, а действовать. Однако пока не раскрывайте никому свои дальновидные планы.

Как сообщали Українські Новини, астрологи рассказали, каким знакам зодиака крупно повезет в октябре-2020

Ранее народный синоптик дал подробный прогноз погоды на октябрь.

Больше новостей о: Гороскоп советы астрологов астрологический прогноз гороскоп на каждый день гороскоп на сегодня Гороскоп от Павла Глобы Гороскоп на пятницу Павел Глоба Астролог

Девам не стоит заниматься самолечением, а у Водоле...
Трем знакам зодиака звезды сулят трудности сегодня...
Ракам нужно избегать споров, а у Дев возможны семе...
Три знака зодиака смогут решить любые проблемы сег...
Хлеб и сдоба в Украине подорожают на 15% уже к концу года, – эксперт
За последние сутки в мире зафиксирован новый рекорд по заболеваемости коронавирусом
Новости
Снова антирекорд: за сутки в Украине 5,8 тысячи новых больных коронавирусом 09:27 Инфографика
Вакарчук сохраняет мандат депутата, чтобы скрываться от следствия, - Портнов 08:53
Минсоцполитики хочет отбирать квартиры и другое наследство у тех, кто не заботится о своих пожилых родителях 08:45
За последние сутки в мире зафиксирован новый рекорд по заболеваемости коронавирусом 08:29
Карантин в Украине длится 212 дней. Какие ограничения установлены в регионах 08:24
больше новостей
В Киеве осенние каникулы состоятся раньше, чем планировалось. Фото: vv-hotel.com
В школах Киева решили перенести осенние каникулы, – СМИ 16:40 Документ
Загрязнение воздуха. Фото: pixabay
Под Сумами произошел выброс токсичного химического вещества 19:38 Видео
С понедельника МАУ запретит применение пассажирами респираторов с клапаном выдоха 14:50
Марина Порошенко. Фото: ukrinform.ua
Марина Порошенко ответила словами Зеленского, почему ее дети говорят на русском 20:23 Видео
Из-за COVID-19 на АЭС один из городов Запорожской области может ограничить въезд 12:51
больше новостей
Загрязнение воздуха. Фото: pixabay
Под Сумами произошел выброс токсичного химического вещества 19:38 Видео
В Киеве осенние каникулы состоятся раньше, чем планировалось. Фото: vv-hotel.com
В школах Киева решили перенести осенние каникулы, – СМИ 16:40 Документ
Марина Порошенко. Фото: ukrinform.ua
Марина Порошенко ответила словами Зеленского, почему ее дети говорят на русском 20:23 Видео
На следующей неделе украинцев ждет три выходных 06:00
"Все четко": Зеленский рассказал о впечатлениях от саммита "Украина-ЕС" 10:10
больше новостей
Карантин в Украине длится 212 дней. Какие ограничения установлены в регионах
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok