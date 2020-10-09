Овнам нужно выйти из зоны комфорта, а Львов будут мучить вопросы о будущем, — гороскоп от Глобы на сегодня

В то время, как в четверг был шанс завести полезные знакомства, которые со временем помогут решить наболевшие проблемы, сегодня, по словам астролога, наступит благоприятный день для решения семейных и бытовых вопросов. Подробнее о том, что ждет все знаков зодиака в пятницу, 9 октября, рассказал Павел Глоба.

Овен

Овнам рекомендуется в этот день покинуть зону комфорта и сделать ставку на карьерный прорыв. В этот день представители знака будут достаточно амбициозны, а внутри них появится жажда достижений. Не тратьте время зря и направьте силы в нужное русло.

Телец

В этот день Тельцы будут уверены в себе, как никогда раньше. Дух приключений и стремление посоревноваться за место под солнцем характерны для них в эту пятницу. Послушайте любимую музыку утром, чтобы зарядиться необходимой энергией.

Близнецы

У Близнецов будет благоприятный день для умственной деятельности. Астролог советует добавить в свой план дня физическую активность. Благодаря тренировкам сложные задания дадутся вам легче.

Рак

Ракам в пятницу стоит преодолеть собственный страх и застенчивость. В приоритете будут точность и пунктуальность, которые помогут успешно осуществить все задуманное. Любое резкое изменение планов или опоздание могут неоднозначно повлиять на ход событий.

Лев

Львов будут мучить мелкие вопросы о будущем. Чтобы не выпадать из ритма реальной жизни, займитесь повседневными и насущными задачами. Ответы придут сами собой.

Дева

У Дев будет благоприятный день для переговоров, финансовых вопросов и договоренностей. Представителям знака будет легко получить желаемое и удовлетворить запросы собеседника.

Весы

Пришло время двигаться вперед. Весам рекомендуется в этот день не искать отговорок и оправданий, чтобы не делать то, что пообещали себе уже давно.

Скорпион

Не бойтесь совершить ошибку и не отказывайтесь от действий, так и не попытавшись сделать хоть что-то. Даже малейшая попытка может принести Скорпионам огромный успех.

Стрелец

У Стрельцов будет много возможностей для реализации новых идей и грандиозных планов. Только не нарушайте правила и не задирайте нос, потому что создадите сами себе проблемы.

Козерог

У Козерогов день будет наполнен эмоциями, переменами и событиями. Стремясь к профессиональному успеху, запаситесь выносливостью, упорством и интуицией.

Водолей

Астролог советует Водолеям не тратить время зря. Не сомневайтесь и не останавливайтесь на достигнутом, смело перепрыгивайте через очередную планку.

Рыбы

Не откладывайте на потом то, что можно сделать сейчас. Нужно не сомневаться, а действовать. Однако пока не раскрывайте никому свои дальновидные планы.

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