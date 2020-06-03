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03 червня 2020, середа, 13:55 8
Транспорт 2020-06-03T15:15:02+03:00
Українські Новини
Іспит на отримання водійських прав будуть знімати на відео і зберігати для контролю, — законопроєкт

Іспит на отримання водійських прав будуть знімати на відео і зберігати для контролю, — законопроєкт

Кира Молчанова
автошкола, Водійські права, курси водіння, екзамен на права
ПДР. Фото: Pixabay
ПДР. Фото: Pixabay

Депутати розглядають ідею знімати на відео всі іспити і зберігати записи, щоб можна було перевірити.

Про це повідомляє "Судово-юридична газета" з посиланням на законопроєкт про внесення змін до Закону "Про дорожній рух" №3569. Там йдеться про європейський досвід допуску до керування транспортним засобом.

У виданні кажуть, що один із співавторів законопроєкту — Павло Фролов — вважає теперішню систему допуску до водіння застарілою. Раніше в Україні почали видавати перші права водіям на 2 роки.

А законодавство не дозволяє якісно перевірити рівень підготовки водіїв.

Суть нововведень в наступному:

  • Запроваджується інститут екзаменаторів з водіння. Це будуть фахівці, які будуть приймати іспити з водіння.
  • Екзаменатори будуть нести відповідальність за готовність їх підопічного безпечно водити.
  • Під час здачі іспиту будуть перевірятися не тільки навички водіння, але і вміння застосовувати на практиці отримані теоретичні знання.
  • Практичні іспити будуть фіксуватися на камеру. Відео буде зберігатися 3 роки, щоб контрольні органи могли його перевірити.
  • Торію можна вивчати в дистанційній формі, не відвідуючи автошколу.
  • Вчитися водити на дорогах загального користування можна буде тільки після здачі теоретичного іспиту.
  • Водії скутерів, мотоциклів і легкових авто можуть готуватися за межами звичайних автошкіл. Навчання водінню — виключно з допомогою атестованого фахівця — інструктора з водіння.
  • Підготовка водіїв вантажівок, автобусів, автопоїздів, трамваїв і тролейбусів, а також підвищення кваліфікації водіїв допуску до перевезення негабаритного, великогабаритного або небезпечного вантажу, буде проводитися (як і зараз) — у спеціально акредитованих навчальних закладах.

Як повідомляли Українські Новини, 1 червня в Києві запрацювала система фото - і відеофіксації порушень правил дорожнього руху. Вже через хвилину в об'єктив камери потрапив перший порушник. Внаслідок чого за перший день система зібрала 35 тисяч випадків порушення ПДР.

Тич часом, українці знову можуть зареєструвати авто в пересувному центрі МВС.

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