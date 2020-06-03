Іспит на отримання водійських прав будуть знімати на відео і зберігати для контролю, — законопроєкт

Депутати розглядають ідею знімати на відео всі іспити і зберігати записи, щоб можна було перевірити.

Про це повідомляє "Судово-юридична газета" з посиланням на законопроєкт про внесення змін до Закону "Про дорожній рух" №3569. Там йдеться про європейський досвід допуску до керування транспортним засобом.

У виданні кажуть, що один із співавторів законопроєкту — Павло Фролов — вважає теперішню систему допуску до водіння застарілою. Раніше в Україні почали видавати перші права водіям на 2 роки.

А законодавство не дозволяє якісно перевірити рівень підготовки водіїв.

Суть нововведень в наступному:

Запроваджується інститут екзаменаторів з водіння. Це будуть фахівці, які будуть приймати іспити з водіння.

Екзаменатори будуть нести відповідальність за готовність їх підопічного безпечно водити.

Під час здачі іспиту будуть перевірятися не тільки навички водіння, але і вміння застосовувати на практиці отримані теоретичні знання.

Практичні іспити будуть фіксуватися на камеру. Відео буде зберігатися 3 роки, щоб контрольні органи могли його перевірити.

Торію можна вивчати в дистанційній формі, не відвідуючи автошколу.

Вчитися водити на дорогах загального користування можна буде тільки після здачі теоретичного іспиту.

Водії скутерів, мотоциклів і легкових авто можуть готуватися за межами звичайних автошкіл. Навчання водінню — виключно з допомогою атестованого фахівця — інструктора з водіння.

Підготовка водіїв вантажівок, автобусів, автопоїздів, трамваїв і тролейбусів, а також підвищення кваліфікації водіїв допуску до перевезення негабаритного, великогабаритного або небезпечного вантажу, буде проводитися (як і зараз) — у спеціально акредитованих навчальних закладах.

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