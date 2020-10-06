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06 жовтня 2020, вівторок, 23:40 4
Економіка 2020-10-07T00:15:02+03:00
Українські Новини
Електромобілі в Україні матимуть зелені номери

Електромобілі в Україні матимуть зелені номери

Ольга Фандорина
МВС України, Електромобілі, номерні знаки
Зелені номери. Фото: МВС України
Зелені номери. Фото: МВС України

Тоді як для безпеки пішоходів в Україні введуть острівці безпеки, чокери і розділові смуги,  сервісні центри МВС почали видавати власникам електромобілів зелені номерні знаки. Про це  повідомляє пресслужба МВС України.

"Нарешті електроавтомобілі будуть не тільки екологічно безпечними, але і впізнаваними на дорогах. Відтепер електричний транспорт зможе паркуватися на спеціально відведених машиномісцях, матиме безперебійний доступ до зарядних станцій. Також зможе користуватися перевагами дорожніх знаків "Для електромобілів", "Крім електромобілів", "Станція зарядки електромобілів", — йдеться в повідомленні.

Також зазначено, що нові номери побачать навіть чорно-білі камери автофіксації.

Як повідомляли Українськi Новини, депутати розглядають ідею  знімати на відео всі іспити  і зберігати записи, щоб можна було перевірити.

1 червня в Києві запрацювала система фото- і відеофіксації порушень правил дорожнього руху. Вже через хвилину в об'єктив камери потрапив перший порушник. У підсумку за перший день  система зібрала 35 тисяч випадків порушення ПДР.

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