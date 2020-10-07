У Києві роблять 341 тест на коронавірус на 100 тис. мешканців, – мер Кличко

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що показник тестування на захворювання COVID-19 у столиці є найвищим в Україні та становить сьогодні 341 тест на 100 тис. мешканців.

Про це йдеться на офіційному веб-сайті Кличка.

"Підкреслю, що Київ продовжує збільшувати кількість тестувань. Цей показник у столиці – найвищий в Україні і становить сьогодні 341 тест на 100 тис. мешканців. Загалом із початку пандемії у комунальних медичних закладах і лабораторному центрі дослідили понад 143 тис. зразків біоматеріалу. Це методом ПЛР. А методом ІФА – на виявлення антитіл – зробили близько понад 25 тис. тестів", – сказав Кличко.

Він зазначив, що зразки досліджують також у приватних та державних клініках.

"У столиці продовжують активно працювати мобільні бригади медиків, які забирають біоматеріал для аналізу на коронавірус у пацієнтів вдома. За минулу добу бригади відібрали 1 164 зразки. А всього з початку своєї роботи – близько 90 тис.", – наголосив Віталій Кличко.

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