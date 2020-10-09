У Донецькій області пацієнтами з COVID-19 зайнято понад 70% виділених для них місць

В медичних установах Донецької області залишаються вільними лише 28% ліжок для пацієнтів з COVID-19 у той час, як в Україні третій день поспіль фіксують рекорд за кількістю хворих на коронавірус.

Як передають Українські Новини, про це повідомили в пресслужбі Донецької обласної державної адміністрації (ОДА).

Станом на п'ятницю, 9 жовтня, в опорних медичних установах лікування від коронавірусної інфекції COVID-19 проходять 419 пацієнтів. Крім того, з симптомами захворювання в лікарнях області знаходяться 748 осіб.

Повідомляється, що вони займають 72% всіх виділених для пацієнтів з COVID-19 місць в лікарнях Донецької області.

В ОДА нагадали, що з початку пандемії в регіоні коронавірусом заразилися 5 372 людини. Побороти захворювання змогли 1 780 пацієнтів, ще 64 - загинули.

Як повідомляли Українські Новини, в одному з районних центрів Донецької області захворювання COVID-19 стало причиною смерті лікаря.

Крім того, керівництво Донецької області допустило можливість дефіциту медичних працівників у разі зростання рівня захворюваності на коронавірус.

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