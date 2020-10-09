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09 жовтня 2020, пʼятниця, 19:10 7
Вибори 2020-10-09T21:00:03+03:00
Українські Новини
Майже третина працівників Центральної виборчої комісії на лікарняному, у половини з них - COVID-19

Майже третина працівників Центральної виборчої комісії на лікарняному, у половини з них - COVID-19

Константин Долгий
ЦВК, Центральна виборча комісія, Коронавірус, коронавірус в Україні
Коронавірус. Фото: pixabay
Коронавірус. Фото: pixabay

Серед працівників Центральної виборчої комісії (ЦВК) підтвердили 34 випадки зараження коронавірусом у той час, як у Верховній Раді України 22 депутати хворіють на коронавірусну інфекцію COVID-19

Як передають Українські Новини, про це говориться в повідомленні на офіційній сторінці ЦВК в соціальній мережі Facebook.

Станом на 9 жовтня, з 281 працівника ЦВК 71 особа знаходиться на лікарняному. При цьому у 34 з них підтверджено зараження коронавірусною інфекцією COVID-19.

Повідомляється, що попри свій стан більшість знаходяться на лікарняному працівників продовжують виконання посадових обов'язків.

Крім того, з метою не допустити подальшого поширення коронавірусу в приміщеннях ЦВК проводиться щоденна дезінфекція та провітрювання, працівники проходять процедуру температурного скринінгу.

Як повідомляли Українські Новини, у Збройних силах на коронавірус хворіє 748 осіб, за минулу добу зареєстровано 112 нових випадки захворювання.

Крім того, серед гравців і співробітників "Шахтаря" відбулося масове зараження COVID-19.

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