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08 жовтня 2020, четвер, 21:47 6
Суспільство 2020-10-08T22:40:13+03:00
Українські Новини
Масове зараження коронавірусом в донецькому "Шахтарі". 9 гравців і 9 співробітників клубу захворіли на COVID-1

Масове зараження коронавірусом в донецькому "Шахтарі". 9 гравців і 9 співробітників клубу захворіли на COVID-19

Александр Савич
Футбол, ФК
9 гравців донецького
9 гравців донецького "Шахтаря" захворіли на коронавірус. Фото: пресслужба ФК "Шахтар"

Серед гравців і співробітників "Шахтаря" відбулося масове зараження COVID-19 після того, як у двох гравців донецького "Шахтаря" діагностували коронавірус. Про це повідомив генеральний директор донецького "Шахтаря" Сергій Палкін на своїй сторінці в Facebook.

За словами Палкіна, у 18-и гравців і співробітників клубу діагностована коронавірусна інфекція.

"Дорогі друзі, за результатами сьогоднішнього додаткового ПЛР-тестування були виявлені випадки захворювання на коронавірус серед 9-и гравців і 9-и співробітників команди "Шахтаря". Всі інфіковані йдуть на 10-денну самоізоляцію. Бажаємо їм якнайшвидшого одужання і повернення в команду!" - написав Палкін у Facebook.

Також на сайті "Шахтаря" повідомляється, що у більшості інфікованих хвороба протікає безсимптомно, у деяких - в легкій формі.

Імена хворих в клубі не називають.

Як повідомляли Українські Новини, збірна України поступилася у товариському матчі з рахунком 7:1 чинному чемпіону світу - збірній Франції.

Тим часом протягом 2018-2019 років співробітник Головного управління військової контррозвідки Департаменту контррозвідки Служби безпеки України, щоб бути арбітром на футбольних матчах, самовільно відлучався з місця служби.

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