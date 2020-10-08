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08 жовтня 2020, четвер, 14:00 9
Силові структури 2020-10-08T15:30:02+03:00
Українські Новини
Кількість нових випадків COVID-19 в ЗСУ зросла майже вдвічі за добу

Кількість нових випадків COVID-19 в ЗСУ зросла майже вдвічі за добу

Елена Новикова
Коронавірус, коронавірус в ЗСУ, ковід
Коронавірус в ЗСУ. Фото: pixabay
Коронавірус в ЗСУ. Фото: pixabay

У Збройних силах на коронавірус хворіє 748 осіб, за минулу добу зареєстровано 112 нових випадки захворювання в той час, як в Україні зареєстровано найбільше нових випадків коронавірусу за добу з початку пандемії.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби командування медичних сил Збройних сил в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Станом на 10:00 8 жовтня в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, викликану коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє - 748 осіб. Всього за час пандемії одужали - 2 672 особи, летальних випадків - 11", - сказано в ньому.

На ізоляції (в тому числі самоізоляція) перебувають 490 осіб.

Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція в найближчі три доби, - 79 осіб.

За минулу добу зареєстровано 112 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19.

З них в установах охорони здоров'я перебуває 22 людини:

  • Національний військово-медичний клінічний центр ГВКГ - 4 військовослужбовців,
  • Військово-медичний клінічний центр Західного регіону - 5 військовослужбовців і 2 працівники ЗСУ,
  • Військово-медичний клінічний центр Східного регіону - 2 військовослужбовців,
  • військово-медичний клінічний центр Північного і Центрального регіону - по 1 військовослужбовцю,
  • лазарет військової частини Одеської області - 3 військовослужбовці,
  • Житомирський військовий госпіталь - 2 військовослужбовці,
  • Чернівецький військовий госпіталь - 1 військовослужбовець,
  • ЦРЛ міста Надвірне - 1 працівник ЗСУ.

Стан здоров'я пацієнтів задовільний, вони отримують необхідне лікування.

На лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебувають 90 осіб:

  • Київська область - 45 військовослужбовців і 2 працівники ЗСУ,
  • Львівська область - 15 військовослужбовців і 2 працівники ЗСУ,
  • Одеська область - 7 військовослужбовців і 1 працівник ЗСУ,
  • Вінницька область - 3 військовослужбовці,
  • Тернопільська та Житомирська області - по 2 військовослужбовців,
  • Полтавська область - 2 військовослужбовців і 1 працівник ЗСУ,
  • Івано-Франківська область - 1 військовослужбовець і 1 працівник ЗСУ,
  • Волинська, Миколаївська, Хмельницька, Харківська, Дніпропетровська область - по 1 військовослужбовцю,
  • Чернівецька область - 1 працівник ЗСУ.
  • Стан здоров'я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.

Як повідомляли Українськi Новини, 6 жовтня в Збройних силах зареєстровано 63 нових випадки захворювання.

Також МОЗ збільшує кількість тестувань на добу за рахунок посилення потужності вітчизняних лабораторій.

Крім того, в МОЗ готові розгорнути тимчасові госпіталі для хворих на коронавірус.

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