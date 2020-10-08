Кількість нових випадків COVID-19 в ЗСУ зросла майже вдвічі за добу

У Збройних силах на коронавірус хворіє 748 осіб, за минулу добу зареєстровано 112 нових випадки захворювання в той час, як в Україні зареєстровано найбільше нових випадків коронавірусу за добу з початку пандемії. Про це йдеться в повідомленні пресслужби командування медичних сил Збройних сил в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини. "Станом на 10:00 8 жовтня в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, викликану коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє - 748 осіб. Всього за час пандемії одужали - 2 672 особи, летальних випадків - 11", - сказано в ньому. На ізоляції (в тому числі самоізоляція) перебувають 490 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція в найближчі три доби, - 79 осіб. За минулу добу зареєстровано 112 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19. З них в установах охорони здоров'я перебуває 22 людини: Національний військово-медичний клінічний центр ГВКГ - 4 військовослужбовців, Військово-медичний клінічний центр Західного регіону - 5 військовослужбовців і 2 працівники ЗСУ, Військово-медичний клінічний центр Східного регіону - 2 військовослужбовців, військово-медичний клінічний центр Північного і Центрального регіону - по 1 військовослужбовцю, лазарет військової частини Одеської області - 3 військовослужбовці, Житомирський військовий госпіталь - 2 військовослужбовці, Чернівецький військовий госпіталь - 1 військовослужбовець, ЦРЛ міста Надвірне - 1 працівник ЗСУ. Стан здоров'я пацієнтів задовільний, вони отримують необхідне лікування. На лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебувають 90 осіб: Київська область - 45 військовослужбовців і 2 працівники ЗСУ, Львівська область - 15 військовослужбовців і 2 працівники ЗСУ, Одеська область - 7 військовослужбовців і 1 працівник ЗСУ, Вінницька область - 3 військовослужбовці, Тернопільська та Житомирська області - по 2 військовослужбовців, Полтавська область - 2 військовослужбовців і 1 працівник ЗСУ, Івано-Франківська область - 1 військовослужбовець і 1 працівник ЗСУ, Волинська, Миколаївська, Хмельницька, Харківська, Дніпропетровська область - по 1 військовослужбовцю, Чернівецька область - 1 працівник ЗСУ. Стан здоров'я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання. Як повідомляли Українськi Новини, 6 жовтня в Збройних силах зареєстровано 63 нових випадки захворювання. Також МОЗ збільшує кількість тестувань на добу за рахунок посилення потужності вітчизняних лабораторій. Крім того, в МОЗ готові розгорнути тимчасові госпіталі для хворих на коронавірус.