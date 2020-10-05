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05 жовтня 2020, понеділок, 05:35 9
Суспільство 2020-10-05T05:35:01+03:00
Українські Новини
В Україні оновили зони карантину. Які міста потрапили в "червону" і "помаранчеву"

В Україні оновили зони карантину. Які міста потрапили в "червону" і "помаранчеву"

Анна Рудык
Карантин, Covid-19, Карантин в Україні, зони карантину
Карантин. Фото: pexels
Карантин. Фото: pexels

Відсьогодні, 5 жовтня, в Україні діє оновлене карантинне зонування. Про це повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов в своєму Telegram-каналі в той час, як вчені розповіли, як скоро відступить пандемія після винаходу вакцини.

Так, з понеділка в "червону зону" потрапили:

  • місто Тернопіль Тернопільської області;
  • місто Канів Черкаської області.

У помаранчевій зоні:

  • місто Вінниця Вінницької області;
  • міста Луцьк, Володимир-Волинський та Нововолинськ, Володимир-Волинський, Ківерцівський, Луцький та Турійський райони Волинської області;
  • місто Дніпро Дніпропетровської області;
  • міста Бахмут і Вугледар, Слов’янський район Донецької області;
  • Житомирський, Коростишівський,  Лугинський, Любарський, Овруцький, Олевський та Чуднівський райони Житомирської області;
  • місто Ужгород, Перечинський та Ужгородський райони Закарпатської області;
  • міста Мелітополь та Токмак, Оріхівський та Пологівський райони Запорізької області;
  • міста Івано-Франківськ, Бурштин та Калуш, Городенківський, Косівський, Рогатинський, Тисменицький та Тлумацький райони Івано-Франківської області;
  • міста Ірпінь та Фастів, Баришівський та Києво-Святошинський райони Київській області;
  • Біловодський район Луганської області;
  • місто Львів, Золочівський, Перемишлянський, Пустомитівський та Сокальський райони Львівської області;
  • місто Миколаїв Миколаївської області;
  • міста Біляївка, Ізмаїл та Теплодар, Арцизький, Березівський, Біляївський, Болградський, Лиманський, Овідіопольський, Тарутинський та Подільский райони Одеської області;
  • місто Полтава Полтавської області;
  • міста Дубно, Вараш та Острог, Зарічненський, Здолбунівський, Костопільський, Млинівський, Острозький та Рівненський райони Рівненської області;
  • міста Суми та Лебедин, Сумський район Сумської області;
  • міста Бережани, Кременець та Чортків, Бережанський, Борщівський, Бучацький, Гусятинський, Заліщицький, Збаразький, Зборівський, Козівський, Кременецький, Лановецький, Монастириський, Підволочиський, Підгаєцький, Теребовлянський, Тернопільський, Чортківський та Шумський райони Тернопільської області;
  • міста Харків та Люботин, Богодухівський, Великобурлуцький, Зачепилівський, Первомайський та Харківський райони Харківської області;
  • міста Хмельницький, Кам’янець-Подільський та Нетішин, Волочиський, Деражнянський, Дунаєвський, Красилівський, Летичіський, Теофіпольський та Ярмолинецький райони Хмельницької області;
  • місто Сміла, Канівський та Смілянський райони Черкаської області;
  • міста Чернівці та Новодністровськ, Вижницький, Герцаївський, Глибоцький, Заставнівський, Кельменецький, Кіцманський, Новоселицький, Путильський, Сокирянський, Сторожинецький та Хотинський райони Чернівецької області;
  • місто Ніжин, Варвинський, Куликівський, Ніжинський, Носівський та Сновський райони Чернігівської області.

В "жовту" зону потрапили: 

  • міста Жмеринка, Козятин, Могилів-Подільський та Хмільник, Бершадський, Вінницький, Калинівський, Козятинський, Літинський, Немирівський, Теплицький, Тиврівський, Томашпільський, Тростянецький, Тульчинський та Чечельницький райони Вінницькій області;
  • місто Ковель, Горохівський, Іванчівський, Камінь-Каширьский, Ковельский, Локачинський, Любешівський, Любомльський, Маневицький, Ратнівський, Рожищенський та Шацький райони Волинської області;
  • міста Кривий Ріг, Новомосковськ та Тернівка, Верхньодніпровський, Дніпровський, П’ятихатський, Солонянський та Царичанський райони Дніпропетровської області;
  • міста Краматорськ, Лиман, Мирноград, Маріуполь, Новогродівка, Покровськ, Селидове, Слов’янськ та Торецьк, Великоновосілківський, Маріївський та Покровський райони Донецької області;
  • міста Житомир, Бердичів, Малин та Новоград-Волинський, Баранівський, Бердичівський, Брусильвський, Ємільчинський, Коростенський, Народицький, Новоград-Волинський, Попільнянський, Пулинський, Романівський, Хорошівський та Черняхівський райони Житомирської області;
  • міста Мукачево, Хуст та Чоп, Берегівський, Великоберезнянський, Виноградівський, Воловецький, Мукачівський, Рахівський, Свалявський та Тячівський райони Закарпатської області;
  • міста Запоріжжя та Бердянськ, Веселівський, Вільнянський, Гуляйпільський, Запорізький, Мелітопольський, Новомиколаївський, Приазовський, Токмацький та Якимівський райони Запорізької області;
  • міста Болехів, Коломия та Яремче, Богородчанський, Верховинський, Галицький, Долинський, Калуський, Коломийський, Надвірнянський, Рожнятівський та Снятинський райони Івано-Франківської області;
  • міста Біла Церква, Березань, Бориспіль, Бровари, Буча, Васильків, Обухів, Переяслав та Славутич, Білоцерківський, Бориспільський, Бородянський, Броварський, Васильківський, Кагарлицький, Макарівський, Миронівський, Обухівський, Переяслів-Хмельницький, Рокитнянський, Сквирський, Ставищенський, Таращанський, Фастівський та Яготинський райони Київської області;
  • місто Сєвєродонецьк, Білокуракинський, Кременівський, Марківський, Міловський, Станично-Луганський та Старобільський райони Луганської області;
  • міста Борислав, Дрогобич, Самбір, Стрий, Трускавець та Червоноград, Бродівський, Городоцький, Дрогобицький, Жидачівський, Жовківський, Кам’янка-Бузький, Миколаївський, Мостиський, Радехівський, Сколівський, Стрийський та Яворівський райони Львівської області;
  • місто Вознесенськ, Березанський, Веселинівський, Вітовський, Кривоозерський та Миколаївський райони Миколаївської області;
  • міста Одеса, Білгород-Дністровський, Чорноморськ та Южне, Балтський, Білгород-Дністровський, Іванівський, Ізмаїльський, Кодимський, Любашівський, Окнянський, Роздільнянський, Савранський, Тарутинський та Татарбунарський райони Одеської області;
  • міста Лубни та Миргород, Диканський, Лохвицький, Миргородський, Новсанжарський, Полтавський та Шишацький райони Полтавської області;
  • місто Рівне, Березнівський, Володимирецький, Гощанський, Демидівський, Дубенський, Дубровицький, Корецький, Радивилівський, Рокитнівський та Сарненський райони Рівненської області;
  • міста Конотоп, Охтирка, Ромни та Шостка, Білопільський, Буринський, Глухівський, Краснопільський, Лебединський, Недригайлівський, Роменський та Середино-Будський райони Сумської області;
  • міста Ізюм, Куп’янськ, Лозова та Чугуїв, Балаклійський, Барвінківський, Близнюківський, Валківський, Вовчанський, Дергачівський, Зміївський, Золочівський, Ізюмський, Кегичивський, Коломацький, Красноградський, Лозівський, Нововодолазький та Чугуївський  райони Харківської області;
  • місто Херсон, Білозерський, Іванівський та Новотроїцький райони Херсонської області;
  • міста Славута та Шепетівка, Білогірський, Віньковецький, Городоцький, Кам’янець-Подільський, Новоушицький, Полонський, Славутський, Старокостянтинівський, Старосинявський, Хмельницький та Чемеровецький райони Хмельницької області;
  • міста Черкаси, Золотоноша та Умань, Городищенський, Драбівський, Жашківський, Звенигородський, Золотоніський, Кам’янський, Катеринопільський, Корсунь-Шевченськівський, Лисянський, Маньківський, Монастирищенський, Тальнівський, Христинівський, Черкаський, Чигиринський, Чорнобаївський та Шполянський райони Черкаської області;
  • міста Чернігів та Прилуки, Бахмацький, Бобровицький, Городнянський, Козелецький, Коропський, Корюківський, Ніжинський, Ріпкинський, Срібнянський та  Чернігівський райони Чернігівської області;
  • місто Київ.

Такі епідемічні рівні встановлюються на 14 днів.

Як повідомляли Українські Новини, в Києві за тиждень склали понад півсотні протоколів за порушення карантину закладами.

Також, за прогнозами ВООЗ, захворюваність на коронавірусів в Україні може збільшитися до 9 тис. випадків на добу

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