У Києві за тиждень склали понад півсотні протоколів за порушення карантину закладами

Цього тижня (28 вересня-2 жовтня) правоохоронці склали 54 протоколи про порушення правил карантину ресторанами, кафе, магазинами та ринками в Києві.

Про це мер Києва, голова Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко повідомив на брифінгу, передають Українські Новини.

"Протягом тижня наші служби перевірили 350 кафе, ресторанів і ринків. Склали 54 протоколи про порушення", - сказав він.

За його словами, деякі підприємці продовжують порушувати правила карантину.

Як повідомляли Українські Новини, карантинні зони перерозподілено – Київ залишився в "жовтій зоні" епідемічної небезпеки, Тернопіль залишився в "червоній", а також до "червоної" включений Канів (Черкаська область).

Тим часом у ВООЗ в Україні заявили, що в найближчі місяці кількість нових випадків коронавірусної інфекції в Україні може скласти 7-9 тис. на день.

Також в Києві за 1 жовтня кількість випадків захворювання на коронавірус збільшилася на 447 до 23 602, померлих - на 10 до 401. Серед захворілих 28 медиків та 28 дітей.

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