Спалах COVID-19 виявили серед співробітників господарського суду Полтавської області

У двох працівників господарського суду Полтавської області діагностували коронавірусну інфекцію COVID-19 у той час, як в Полтаві лікарі заявили про випадок повторного зараження коронавірусом нового типу

Як передають Українські Новини, про це в п'ятницю, 9 жовтня, повідомила пресслужба суду.

У зв'язку з виявленням спалаху коронавірусу в суді вводиться тимчасовий карантин, під час якого в установи вводяться такі правила:

розгляд справ по можливості буде здійснюватися без участі сторін;

обмежено допуск в судові засідання осіб, які не є учасниками судових процесів;

припинені всі заходи, не пов'язані з процесуальною діяльністю суду;

припинено проведення особистого прийому громадян керівництвом суду.

Також повідомляється, що в період карантину в суд не допускатимуться громадяни, у яких є симптоми або ознаки респіраторних захворювань.

У пресслужбі додали, що звертатися до суду можна дистанційно за допомогою системи "Електронний суд" або безпосередньо через електронну пошту.

Як повідомляли Українські Новини, у медустановах Полтави розгорнули додаткові ліжка для пацієнтів з COVID-19.

Крім того, з початку вересня на Полтавщині десятки викладачів і учнів заразилися коронавірусом нового типу.

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