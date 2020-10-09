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09 жовтня 2020, пʼятниця, 18:30 9
Судова влада 2020-10-09T21:00:03+03:00
Українські Новини
Спалах COVID-19 виявили серед співробітників господарського суду Полтавської області

Спалах COVID-19 виявили серед співробітників господарського суду Полтавської області

Константин Долгий
Полтава, Полтавська область, Коронавірус, коронавірус в Україні, Епідемія коронавірусу, коронавірус в Полтавській області
Коронавірус. Фото: Pexels
Коронавірус. Фото: Pexels

У двох працівників господарського суду Полтавської області діагностували коронавірусну інфекцію COVID-19 у той час, як в Полтаві лікарі заявили про випадок повторного зараження коронавірусом нового типу.

Як передають Українські Новини, про це в п'ятницю, 9 жовтня, повідомила пресслужба суду.

У зв'язку з виявленням спалаху коронавірусу в суді вводиться тимчасовий карантин, під час якого в установи вводяться такі правила:

  • розгляд справ по можливості буде здійснюватися без участі сторін;
  • обмежено допуск в судові засідання осіб, які не є учасниками судових процесів;
  • припинені всі заходи, не пов'язані з процесуальною діяльністю суду;
  • припинено проведення особистого прийому громадян керівництвом суду.

Також повідомляється, що в період карантину в суд не допускатимуться громадяни, у яких є симптоми або ознаки респіраторних захворювань.

У пресслужбі додали, що звертатися до суду можна дистанційно за допомогою системи "Електронний суд" або безпосередньо через електронну пошту.

Як повідомляли Українські Новини, у медустановах Полтави розгорнули додаткові ліжка для пацієнтів з COVID-19.

Крім того, з початку вересня на Полтавщині десятки викладачів і учнів заразилися коронавірусом нового типу.

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