Спалах COVID-19 виявили серед співробітників господарського суду Полтавської області

У двох працівників господарського суду Полтавської області діагностували коронавірусну інфекцію COVID-19 у той час, як в Полтаві лікарі заявили про випадок повторного зараження коронавірусом нового типу. Як передають Українські Новини, про це в п'ятницю, 9 жовтня, повідомила пресслужба суду. У зв'язку з виявленням спалаху коронавірусу в суді вводиться тимчасовий карантин, під час якого в установи вводяться такі правила: розгляд справ по можливості буде здійснюватися без участі сторін; обмежено допуск в судові засідання осіб, які не є учасниками судових процесів; припинені всі заходи, не пов'язані з процесуальною діяльністю суду; припинено проведення особистого прийому громадян керівництвом суду. Також повідомляється, що в період карантину в суд не допускатимуться громадяни, у яких є симптоми або ознаки респіраторних захворювань. У пресслужбі додали, що звертатися до суду можна дистанційно за допомогою системи "Електронний суд" або безпосередньо через електронну пошту. Як повідомляли Українські Новини, у медустановах Полтави розгорнули додаткові ліжка для пацієнтів з COVID-19. Крім того, з початку вересня на Полтавщині десятки викладачів і учнів заразилися коронавірусом нового типу.