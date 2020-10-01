У Полтавській області з початку навчального року COVID-19 виявили у 145 викладачів і учнів

У той час як в Полтаві роботу два лікарняних відділення перепрофілювали для приймання пацієнтів з COVID-19, з початку вересня на Полтавщині десятки викладачів і учнів заразилися коронавірусом нового типу.

Про це в четвер, 1 жовтня, пише Кременчуцька Газета, передають Українські Новини.

За інформацією заступника голови Полтавської ОДА Дмитра Луніна, за період з 1 вересня в навчальних закладах області підтвердили 145 випадків COVID-19.

"Серед хворих 66 викладачів, 39 школярів, 13 студентів, 4 вихователі та 23 працівників навчальних закладів", - розповів Лунін.

Попри таку велику кількість виявлених випадків зараження коронавірусів, місцевий Департамент освіти та науки поки не має наміру повністю закрити навчальні заклади. Щоб перешкодити поширенню коронавірусу, на самоізоляцію відправляють окремі класи та групи учнів.

Як повідомляли Українські Новини, упродовж декількох останніх днів випадки COVID-19 виявили серед учнів, викладачів і працівників 11 навчальних закладів Полтави.

Також повідомлялося, що в Полтаві медики підтвердили випадок повторного інфікування коронавірусів у людини, який раніше успішно одужав після COVID-19.

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