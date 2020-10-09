У Дніпрі застрелився лікар лікарні ім. Мечникова через підозру на коронавірус, - ЗМІ

Лікар в Дніпрі застрелився через підозру на коронавірус. Фото: bbmri-eric.eu

Лікар в Дніпрі застрелився через підозру на коронавірус. Фото: bbmri-eric.eu

В лікарні ім. Мечникова в Дніпрі лікар застрелився у своїй квартирі у той час, як в Дніпрі через зростання захворюваності COVID-19 на карантин закрився ще один вуз . Про це повідомляє Дніпро Оперативний.

За попередніми даними, причиною смерті стало самогубство через підозри на коронавірус.

" Відомо, що загиблий лікар лікарні ім. Мечникова (1975 року народження) і він офіцер запасу. Слідчий, який знаходиться на місці вбивства каже, що це суїцид.

Чоловік застрелився з травматичної зброї. На місці трагедії також є вдова загиблого, яка також працює в лікарні ім. Мечникова. За словами сусідів, він її регулярно бив ", - повідомляє Дніпро Оперативний.

Повідомляється також, що травматичний пістолет, з якого нібито застрелився чоловік, був знайдений поряд з його тілом.

На місці працює поліція і слідчі, деталі інциденту встановлюються.

Як повідомляли Українські Новини, у Києві другий день поспіль в одній і тій же лікарні, яка є опорною для хворих на коронавірус, здійснюють самогубство.

Крім того, у Кривому Розі чоловік з підозрою на COVID-19 вчинив самогубство.

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