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  • У Кривому Розі чоловік з COVID-19 покінчив життя самогубством в лікарні
17 вересня 2020, четвер, 23:59 10
Події 2020-09-18T00:30:02+03:00
Українські Новини
У Кривому Розі чоловік з COVID-19 покінчив життя самогубством в лікарні

У Кривому Розі чоловік з COVID-19 покінчив життя самогубством в лікарні

Константин Долгий
Дніпропетровська область, самогубство, суїцид, Кривий Ріг, Коронавірус, коронавірус в Україні, коронавірус у Дніпрі
Самогубство. Фото: pixabay.com
Самогубство. Фото: pixabay.com

В Кривому Розі чоловік з підозрою на COVID-19 вчинив самогубство у той час, як в Україні був в черговий раз побитий антирекорд з добового приросту хворих на коронавірус. Про це пише Дніпро Оперативний, передають Українські Новини.

Інцидент стався з чоловіком 1971 року народження в середу, 16 вересня, в інфекційній лікарні №7 в Кривому Розі.

Після того як чоловіка доставили в лікарню з підозрою на коронавірусну інфекцію COVID-19, він з незрозумілих причин відкрив вікно в кабінеті і викинувся на вулицю.

В результаті падіння з третього поверху він отримав множинні травми і помер на місці. На місці працювали співробітники правоохоронних органів з метою встановити причини і обставини події.

Згідно з даними Міністерства охорони здоров'я України, від початку пандемії в Дніпропетровській області було виявлено 3 653 хворих на коронавірус, з них 1 719 осіб побороли захворювання і ще 83 - загинули від COVID-19.

Як повідомляли Українські Новини, у Рівненській області вперше підтвердили повторне зараження коронавірусом нового типу SARS-CoV-2.

Крім того, 22 вересня в Організації об'єднаних націй (ООН) хочуть звернутися до всього світу із закликом припинити будь-які бойові дії до кінця року через ситуацію з епідемією коронавірусу.

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