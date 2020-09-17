У Кривому Розі чоловік з COVID-19 покінчив життя самогубством в лікарні

В Кривому Розі чоловік з підозрою на COVID-19 вчинив самогубство у той час, як в Україні був в черговий раз побитий антирекорд з добового приросту хворих на коронавірус. Про це пише Дніпро Оперативний , передають Українські Новини.

Інцидент стався з чоловіком 1971 року народження в середу, 16 вересня, в інфекційній лікарні №7 в Кривому Розі.

Після того як чоловіка доставили в лікарню з підозрою на коронавірусну інфекцію COVID-19, він з незрозумілих причин відкрив вікно в кабінеті і викинувся на вулицю.

В результаті падіння з третього поверху він отримав множинні травми і помер на місці. На місці працювали співробітники правоохоронних органів з метою встановити причини і обставини події.

Згідно з даними Міністерства охорони здоров'я України, від початку пандемії в Дніпропетровській області було виявлено 3 653 хворих на коронавірус, з них 1 719 осіб побороли захворювання і ще 83 - загинули від COVID-19.

Як повідомляли Українські Новини, у Рівненській області вперше підтвердили повторне зараження коронавірусом нового типу SARS-CoV-2.

Крім того, 22 вересня в Організації об'єднаних націй (ООН) хочуть звернутися до всього світу із закликом припинити будь-які бойові дії до кінця року через ситуацію з епідемією коронавірусу.

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