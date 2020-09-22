Двоє людей наклали на себе руки в київській лікарні для хворих на COVID-19

Водночас як в Дніпропетровській області чоловік з підозрою на COVID-19 викинувся з вікна лікарні і розбився на смерть, у Києві другий день поспіль в одній і тій же лікарні здійснюють самогубство.

Як передають Українські Новини, про це сьогодні, 22 вересня, пише Громадське.

Як розповіли виданню в Київській міській прокуратурі, обидва інциденти сталися на території Київської міської клінічної лікарні № 4, яка є опорною для хворих на коронавірус.

За наявною інформацією, перший інцидент стався в понеділок, 21 вересня, другий - сьогодні, 22 вересня.

У поліції розповіли, що за даними фактами були порушені кримінальні провадження у ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України.

Як пише в соціальній мережі Facebook Київ Оперативний, в обох випадках лікарі проводили реанімаційні заходи, проте травми, отримані при падінні привели до смерті.

Як повідомляли Українські Новини, раніше в Кривому Розі Дніпропетровської області школярка розбилася в результаті падіння з 12-го поверху.

Крім того, в Києві помер чоловік, який вирішив стрибнути з Південного моста в води Дніпра.

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