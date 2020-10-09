У ніч на 11 жовтня метро в Києві працюватиме на годину довше через футбол

У зв'язку з проведенням в Національному спортивному комплексі "Олімпійський" футбольного матчу між збірними України та Німеччини, на який пустять уболівальників , Комунальне підприємство "Київський метрополітен" в ніч з 10 на 11 жовтня продовжило роботу на 1 годину .

Про це "Київський метрополітен" повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"В ніч з 10 на 11 жовтня 2020 року роботу столичної підземки буде продовжено на 1:00. 10 жовтня, в зв'язку з проведенням на стадіоні НСК "Олімпійський" футбольного матчу між збірними командами України та Німеччини, можливі деякі зміни в роботі столичного метрополітену", - сказано в ньому.

Щоб уникнути масового скупчення пасажиропотоку на платформах станцій метро перед початком гри можливе закриття на вхід станції "Олімпійська", а після закінчення - станцій "Олімпійська", "Палац спорту" і "Площа Льва Толстого".

Як повідомляли Українські новини, збірна України з розгромним рахунком програла французам в товариському матчі.

Також вперше в історії в збірну України викликали більше легіонерів, ніж гравців українських клубів.

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