У Києві пройшов Марш на підтримку Марківа

Сьогодні біля Міністерства закордонних справ у Києві активісти, друзі та рідні нацгвардійця Віталія Марківа, якого в липні італійський суд засудив до 24 років ув'язнення вийшли на акцію протесту. Про це повідомляє "Цензор.нет".\r\nУчасники акції передали звернення до Міністерства закордонних справ з вимогою активізації процесу звільнення Віталія Марківа.\r\nАкцію також відвідав екс-в'язень Кремля, український режисер Олег Сенцов.\r\nПісля цього колона учасників акції попрямувала до посольства Італії, де відбулася її друга частина і передача звернення з закликом до італійської влади звільнити нацгвардійця.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nМарш захисника Марківа. Фото: Цензор.нет\r\nЯк повідомляли Українські Новини,обвинуваченого в причетності до вбивства італійського фотокореспондента Андреа Рокеллі на Донбасі Віталія Марківа суд міста Павії (Італія) засудив до 24 років позбавлення волі військовослужбовця Національної гвардії.\r\nПісля чого Президент Володимир Зеленський під час переговорів з прем'єр-міністром Італії Джузеппе Конте обговорив винесений вирок українському військовому Віталію Марківу і санкції проти Росії.