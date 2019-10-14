У Києві пройшов Марш на підтримку Марківа

Сьогодні біля Міністерства закордонних справ у Києві активісти, друзі та рідні нацгвардійця Віталія Марківа, якого в липні італійський суд засудив до 24 років ув'язнення вийшли на акцію протесту. Про це повідомляє "Цензор.нет".

Учасники акції передали звернення до Міністерства закордонних справ з вимогою активізації процесу звільнення Віталія Марківа.

Акцію також відвідав екс-в'язень Кремля, український режисер Олег Сенцов.

Після цього колона учасників акції попрямувала до посольства Італії, де відбулася її друга частина і передача звернення з закликом до італійської влади звільнити нацгвардійця.

Марш захисника Марківа. Фото: Цензор.нет

Як повідомляли Українські Новини,обвинуваченого в причетності до вбивства італійського фотокореспондента Андреа Рокеллі на Донбасі Віталія Марківа суд міста Павії (Італія) засудив до 24 років позбавлення волі військовослужбовця Національної гвардії.

Після чого Президент Володимир Зеленський під час переговорів з прем'єр-міністром Італії Джузеппе Конте обговорив винесений вирок українському військовому Віталію Марківу і санкції проти Росії.