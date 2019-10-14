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14 жовтня 2019, понеділок, 15:26 26
Суспільство 2019-10-14T16:30:02+03:00
Українські Новини
Прапори "Правого сектора" і "Нацкорпуса": у Києві проходить марш УПА

Прапори "Правого сектора" і "Нацкорпуса": у Києві проходить марш УПА

Близько 12 тис. активістів провели віче і почали марш УПА в центрі Києва.

Про це передає кореспондент Українських Новин з місця подій.

Віче в парку Шевченка почалося близько 13:30.

Виступали лідери націоналістичних партій і організацій, зокрема, голова "Всеукраїнського об'єднання "Свобода" Олег Тягнибок та лідер "Національного корпусу" Андрій Білецький.

Так, Білецький під час свого виступу закликав патріотів не допустити розведення військ на Донбасі, а також відкриття ринку землі.

Він вважає, що Україна протягом минулого року дуже наблизилася до перемоги у війні з РФ, відвойовуючи по кілометру землю на Донбасі.

Білецький вважає, що підписання "плану Штайнмайєра" призведе до капітуляції, а не перемоги України.

Після виступів близько 14:40 почалася хода на честь свята Покрови та річниці створення Української повстанської армії (УПА).

Мітингувальники мають намір пройти по вул. Богдана Хмельницького, Хрещатик і Грушевського і завершити марш біля Верховної Ради.

Активісти тримають партійні прапори "Свободи", "Правого сектора" і "Нацкорпуса" і плакати проти "продажу землі".

На 16:00 в центрі Києва запланована інша акція - марш проти капітуляції".


Марш УПА в Киеве
Марш УПА в Киеве
Марш УПА в Киеве
Марш УПА в Киеве
Марш УПА в Киеве
Марш УПА в Киеве
Марш УПА в Киеве
Марш УПА в Киеве
Марш УПА в Киеве
Марш УПА в Киеве
Марш УПА в Киеве
Марш УПА в Киеве

Як повідомляли Українські Новини, у Києві обмежать рух транспорту через ходу і футбол.

Також стало відомо, що 14 жовтня у Києві пройде два марші: в честь 77-річчя УПА і проти капітуляції.

Крім того, у Києві вже пройшов марш на підтримку Марківа.

 

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