Прапори "Правого сектора" і "Нацкорпуса": у Києві проходить марш УПА

Близько 12 тис. активістів провели віче і почали марш УПА в центрі Києва.\r\nПро це передає кореспондент Українських Новин з місця подій.\r\nВіче в парку Шевченка почалося близько 13:30.\r\nВиступали лідери націоналістичних партій і організацій, зокрема, голова "Всеукраїнського об'єднання "Свобода" Олег Тягнибок та лідер "Національного корпусу" Андрій Білецький.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nТак, Білецький під час свого виступу закликав патріотів не допустити розведення військ на Донбасі, а також відкриття ринку землі.\r\nВін вважає, що Україна протягом минулого року дуже наблизилася до перемоги у війні з РФ, відвойовуючи по кілометру землю на Донбасі.\r\nБілецький вважає, що підписання "плану Штайнмайєра" призведе до капітуляції, а не перемоги України.\r\nПісля виступів близько 14:40 почалася хода на честь свята Покрови та річниці створення Української повстанської армії (УПА).\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nМітингувальники мають намір пройти по вул. Богдана Хмельницького, Хрещатик і Грушевського і завершити марш біля Верховної Ради.\r\nАктивісти тримають партійні прапори "Свободи", "Правого сектора" і "Нацкорпуса" і плакати проти "продажу землі".\r\nНа 16:00 в центрі Києва запланована інша акція - марш проти капітуляції".[gallery-6067]\r\nЯк повідомляли Українські Новини, у Києві обмежать рух транспорту через ходу і футбол. Також стало відомо, що 14 жовтня у Києві пройде два марші: в честь 77-річчя УПА і проти капітуляції.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nКрім того, у Києві вже пройшов марш на підтримку Марківа.\r\n