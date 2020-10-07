Через COVID-19 на АЕС одне з міст Запорізької області може обмежити в'їзд

Тоді як за минулу добу в Україні зафіксували черговий рекорд за кількістю хворих , міська рада Енергодара Запорізької через ситуацію з поширенням коронавірусу серед персоналу Запорізької атомної електростанції хоче обмежити в'їзд в місто.

Як передають Українські Новини, про це говориться в повідомленні на сайті Енергодарської міської ради.

У середу, 7 жовтня, в міській раді Енергодара пройшла робоча нарада, під час якої депутати обговорили питання посилення карантинних обмежень, спрямованих на стримування поширення коронавірусу.

"Рішенням Запорізької регіональної комісії з питань ТЕБ та НС доручено неухильне виконання постанови КМУ від 16.03.2020 № 240 "Про запобігання поширенню на атомних електростанціях України захворювання на гостру респіраторну хворобиу COVID-19, зумовлену коронавірусом SARS-CoV-2", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що одним з пунктів цієї постанови є обмеження в'їзду і виїзду на територію АЕС і міст-супутників, яким є Енергодар.

У четвер, 8 жовтня, це рішення буде передано на розгляд членів оперативного штабу з ліквідації надзвичайної ситуації.

Як повідомляли Українські Новини, в Запоріжжі обласна інфекційна лікарня припинила прийом пацієнтів з COVID-19 через завантаженість виділених для них місць майже на 100%.

Також повідомлялося, що раніше на Запорізькій АЕС відключили четвертий енергоблок для проведення планово-попереджувального ремонту.

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