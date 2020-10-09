Вихідні порадують теплом, але місцями пройдуть дощі. Прогноз погоди на 10 жовтня

У той час, як синоптики прогнозують, що перші морози і сніг очікуються в Україні вже в жовтні, з

Про це Гідрометеорологічний центр повідомив Українським Новинам.

На заході України хмарно з проясненнями, місцями невеликий дощ, вночі і вранці місцями туман, вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +6...+12 градусів, вдень +13...+18 градусів.

У Карпатах місцями невеликий дощ, температура вночі +6...+11 градусів, вдень +10...+15 градусів.

У Моршині без істотних опадів, температура вночі +6...+8 градусів, удень +15...+17 градусів.

У Трускавці без істотних опадів, температура вночі +6...+8 градусів, удень +15...+17 градусів.

У Сваляві без опадів, температура вночі +7...+9 градусів, удень +17...+19 градусів.

На півночі України хмарно з проясненнями, без опадів, вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +7...+13 градусів, вдень +15...+20 градусів.

У центрі України хмарно з проясненнями, без опадів, вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +8...+13 градусів, вдень +16...+21 градус.

На сході України хмарно з проясненнями, без опадів, вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +7...+12 градусів, вдень +15...+20 градусів.

На півдні України хмарно з проясненнями, місцями невеликий дощ, вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +11...+ 17 градусів, вдень +17...+23 градуси.

У Криму хмарно з проясненнями, місцями невеликий дощ, вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +11...+16 градусів, вдень +19...+24 градуси.

У Ялті без опадів. Температура вночі +14...+16 градусів, вдень +22...+24 градуси.

Як повідомляли Українські Новини, на наступному тижні в зв'язку з державним святом українців очікує три вихідних дні.

Також клімат України змінюється швидше, ніж глобальний, стрімко перетворюючись на південний.

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