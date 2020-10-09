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09 жовтня 2020, пʼятниця, 21:00 1
Суспільство 2020-10-09T21:00:01+03:00
Українські Новини
Вихідні порадують теплом, але місцями пройдуть дощі. Прогноз погоди на 10 жовтня

Вихідні порадують теплом, але місцями пройдуть дощі. Прогноз погоди на 10 жовтня

Анна Рудык
Погода, Прогноз погоди, погода в Україні
Осінь. Фото: pixabay
Осінь. Фото: pixabay

У той час, як синоптики прогнозують, що перші морози і сніг очікуються в Україні вже в жовтні, за прогнозом погоди на суботу, 10 жовтня, в Києві без опадів, хмарно з проясненнями, вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +17...+19 градусів, вночі +11...+13 градусів.

Про це Гідрометеорологічний центр повідомив Українським Новинам.

На заході України хмарно з проясненнями, місцями невеликий дощ, вночі і вранці місцями туман, вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +6...+12 градусів, вдень +13...+18 градусів.

У Карпатах місцями невеликий дощ, температура вночі +6...+11 градусів, вдень +10...+15 градусів.

У Моршині без істотних опадів, температура вночі +6...+8 градусів, удень +15...+17 градусів.

У Трускавці без істотних опадів, температура вночі +6...+8 градусів, удень +15...+17 градусів.

У Сваляві без опадів, температура вночі +7...+9 градусів, удень +17...+19 градусів.

На півночі України хмарно з проясненнями, без опадів, вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +7...+13 градусів, вдень +15...+20 градусів.

У центрі України хмарно з проясненнями, без опадів, вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +8...+13 градусів, вдень +16...+21 градус.

На сході України хмарно з проясненнями, без опадів, вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +7...+12 градусів, вдень +15...+20 градусів.

На півдні України хмарно з проясненнями, місцями невеликий дощ, вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +11...+ 17 градусів, вдень +17...+23 градуси.

У Криму хмарно з проясненнями, місцями невеликий дощ, вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +11...+16 градусів, вдень +19...+24 градуси.

У Ялті без опадів. Температура вночі +14...+16 градусів, вдень +22...+24 градуси.

Як повідомляли Українські Новини, на наступному тижні в зв'язку з державним святом українців очікує три вихідних дні

Також клімат України змінюється швидше, ніж глобальний, стрімко перетворюючись на південний.

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