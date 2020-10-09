"Блок Володимира Сальдо", "Нам тут жити" і ОПЗЖ лідирують на виборах до міськради Херсона, - опитування

Серед опитаних компанією "Українська соціологічна група" 20,7% жителів Херсона проголосували б за політичну силу колишнього мера Херсона "Блок Володимира Сальдо", 15,5% - за партію "Нам тут жити!", 14,1% - за "Опозиційну платформу - за життя" на виборах депутатів в Херсонську міську раду в той час, як Колихаїв, Сальдо і Опанащенко лідирують на виборах мера Херсона .

Про це свідчать результати опитування, передають Українські Новини.

12,4% респондентів проголосували б за "Слугу народу", 10,3% - за "Європейську солідарність", 5,1% - за "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина".

5,7% опитаних проголосували б "Партію Шарія", 2,9% - за "За майбутнє", 2,7% - за "Наш Край", 2,5% - за "Опозиційний блок", за "Партію Зелених" - 2% опитаних.

Решта партій набрали б менше ніж 2%.

Опитування проводилося 2-10 вересня серед 1 тис. повнолітніх жителів Херсонської області та 400 жителів Херсона методом індивідуального інтерв'ю.

Статистична похибка вибірки не перевищує 5% для Херсона і 3% - для області.

Як повідомляли Українськi Новини, 24,3% жителів Херсонської області, опитаних компанією "Українська соціологічна група", на виборах депутатів в Херсонську обласну раду проголосували б за партію "Опозиційна платформа - За життя", 16,1% - за "Слугу народу", 14,6% - за партію "Нам тут жити!".

25 жовтня в Україні відбудуться місцеві вибори.

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