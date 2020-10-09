Чверть опитаних жителів Херсонської області підтримують ОТЗЖ на виборах до облради

Серед опитаних компанією "Українська соціологічна група" на виборах депутатів в Херсонську обласну раду 24,3% жителів Херсонської області проголосували б за партію "Опозиційна платформа - За життя", 16,1% - за "Слугу народу", 14,6% - за партію "Нам тут жити!".

Про це свідчать результати опитування, передають Українські Новини.

При цьому 7,3% респондентів проголосували б за "Європейську Солідарність", 6,7% за "Всеукраїнське об'єднання" Батьківщина ", 6,1% - за блок Володимира Сальдо, 5,3% - за" Партію Шарія ", 3, 4% - за "Наш Край".

Крім того, 2,9% вибрали б Радикальну партію Олега Ляшка, 2,7% - "партію Зелених". Інші партії набрали б менше ніж 2% голосів.

Опитування проводилося 2-10 вересня серед 1 тис. повнолітніх жителів Херсонської області та 400 жителів Херсона методом індивідуального інтерв'ю.

Статистична похибка вибірки не перевищує 5% для Херсона і 3% - для області.

Як повідомляли Українськi Новини, вибори посадових осіб в місцевих органах влади відбудуться 25 жовтня 2020 року.

Також повідомлялося, що Центральна виборча комісія зареєструвала понад 200 міжнародних спостерігачів, який візьмуть участь у виборчому процесі.

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