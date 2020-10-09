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09 жовтня 2020, пʼятниця, 14:28 5
Вибори 2020-10-09T15:09:07+03:00
Українські Новини
Чверть опитаних жителів Херсонської області підтримують ОТЗЖ на виборах до облради

Чверть опитаних жителів Херсонської області підтримують ОТЗЖ на виборах до облради

Константин Долгий
соцопитування, Херсонська облрада, Місцеві вибори, Місцеві вибори-2020
Вибори. Фото: censor.net
Вибори. Фото: censor.net

Серед опитаних компанією "Українська соціологічна група" на виборах депутатів в Херсонську обласну раду 24,3% жителів Херсонської області проголосували б за партію "Опозиційна платформа - За життя", 16,1% - за "Слугу народу", 14,6% - за партію "Нам тут жити!".

Про це свідчать результати опитування, передають Українські Новини.

При цьому 7,3% респондентів проголосували б за "Європейську Солідарність", 6,7% за "Всеукраїнське об'єднання" Батьківщина ", 6,1% - за блок Володимира Сальдо, 5,3% - за" Партію Шарія ", 3, 4% - за "Наш Край".

Крім того, 2,9% вибрали б Радикальну партію Олега Ляшка, 2,7% - "партію Зелених". Інші партії набрали б менше ніж 2% голосів.

Опитування проводилося 2-10 вересня серед 1 тис. повнолітніх жителів Херсонської області та 400 жителів Херсона методом індивідуального інтерв'ю.

Статистична похибка вибірки не перевищує 5% для Херсона і 3% - для області.

Як повідомляли Українськi Новини, вибори посадових осіб в місцевих органах влади відбудуться 25 жовтня 2020 року.

Також повідомлялося, що Центральна виборча комісія зареєструвала понад 200 міжнародних спостерігачів, який візьмуть участь у виборчому процесі.

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