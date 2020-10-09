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09 жовтня 2020, пʼятниця, 14:08 5
Вибори 2020-10-09T15:00:02+03:00
Українські Новини
Колихаєв, Сальдо і Опанащенко лідирують на виборах мера Херсона, - опитування

Колихаєв, Сальдо і Опанащенко лідирують на виборах мера Херсона, - опитування

Кира Молчанова
вибори мера, За майбутнє, Мер Херсона
Вибори. Фото: Pixabay
Вибори. Фото: Pixabay

28,3% жителів Херсона, опитаних компанією "Українська соціологічна група", на виборах мера проголосували б за депутата Верховної Ради від депутатської групи "За майбутнє" Ігоря Колихаєва, 26,1% проголосували б за колишнього мера Херсона Володимира Сальдо ("Блок Володимира сальдо "), 13,2% - за Михайла Опанащенка (" Опозиційна платформа - за життя ").

Про це свідчать результати опитування, передають Українські Новини.

Колихаєв висунутий кандидатом в мери від партії "Нам тут жити! ".

8% респондентів віддали б свій голос за Юрія Кирилова ("Слуга народу"), 4,4% опитаних вибрали б самовисуванця Василя Федіна, 3,6% - Артема Кияновського ("Наш Край"), 3,3% - Юрія Одарченка ("Батьківщина"), 2,7% - Олену Урсуленко ("За майбутнє").

Інші кандидати набрали менш як 2%.

Опитування проводилося 2-10 вересня серед 1 тис. повнолітніх жителів Херсонської області та 400 жителів Херсона методом індивідуального інтерв'ю.

Статистична похибка вибірки не перевищує 5 % для Херсона і 3% - для області.

Як повідомляли Українські Новини, 20,7% жителів Херсона, опитаних компанією "Українська соціологічна група", на виборах депутатів в Херсонську міську раду проголосували б за політичну силу колишнього мера Херсона "Блок Володимира Сальдо", 15,5% - за партію "Нам тут жити! ", 14,1% - за" Опозиційну платформу - за життя ".

24,3% жителів Херсонської області, опитаних компанією "Українська соціологічна група ", на виборах депутатів в Херсонську обласну раду проголосували б за партію" Опозиційна платформа - за життя ", 16,1% - за" Слугу народу ", 14,6% - за партію" Нам тут жити! ".

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