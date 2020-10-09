Місць не вистачає. Кличко просить у Шмигаля та Степанова лікарняні ліжка для пацієнтів у Києві

Мер Києва, голова Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко просить прем'єр-міністра Дениса Шмигаля і міністра охорони здоров'я Максима Степанова надати ліжковий фонд і фахівців для лікування хворих на коронавірус в державних медичних установах.

Про це Кличко повідомив на брифінгу, передають Українські Новини.

"Я звертаюся до прем'єр-міністра і міністру охорони здоров'я виконати задекларовані обіцянки та надати ліжковий фонд і фахівців для лікування хворих на коронавірус в державних медустановах, розташованих в Києві. Йдеться про заклади Національної академії медичних наук, МОЗ та відомі медустанови. Ці установи, підкреслю, знаходяться в столиці та не можуть залишатися осторонь і не надавати киянам необхідну допомогу ", - зазначив мер столиці.

Кличко додав, що київська влада поступово збільшувала кількість ліжок для приймання хворих, яким потрібна госпіталізація.

"Місто зробило все можливе, щоб медичну допомогу могли отримати всі хворі на коронавірус. Ми діємо на випередження і поступово збільшували кількість ліжок для приймання хворих, яким потрібна госпіталізація. Сьогодні це понад 2,5 тис. Ліжок у 20 медустановах столиці. Заповнена цих місць - вже понад 70% ", - сказав він.

Кличко зазначив, що зараз збільшується кількість хворих, які потребують госпіталізації.

Так, на цей час в стаціонарах столичних медустановах лікуються 1 675 хворих на коронавірус, з них 36 дітей.

При цьому 338 пацієнтів знаходяться у важкому стані, 527 - отримують кисневу підтримку, 46 - підключені до апаратів штучної вентиляції легень.

Ще 140 пацієнтів знаходяться в лікарнях з підозрою на коронавірус.

Пневмонію в столичних медустановах лікують 574 хворих.

Кличко підкреслив, що з такою динамікою захворюваності місць в комунальних медустановах уже дуже скоро буде не вистачати.

Як повідомляли Українські Новини, 8 жовтня кількість хворих на коронавірус в Києві в порівнянні з попередньою добою збільшилася на рекордні 567 осіб до 26 463 на померлих - на 10 до 463.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що почалася підготовка до відкриття тимчасових госпіталів для хворих на коронавірус.

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