SkyUp відкрила продаж квитків на рейси "Київ - Софія"

Авіакомпанія SkyUp, яка заявляє про можливість банкрутства, відкрила продаж квитків на рейси "Київ - Софія (Болгарія)" на період зимової навігації. Про це йдеться в повідомленні авіакомпанії, передають Українські Новини. "З 5 жовтня 2020 авіакомпанія SkyUp відкриває продаж квитків за маршрутом Київ - Софія - Київ на період польотів з 23 грудня 2020 до 30 січня 2021 року", - сказано в ньому. Відзначається, що рейси будуть виконуватися щосереди та суботи. Вартість квитків в Софію стартує від 1 248 гривень без багажу, з Софії - від 1 062 гривень. З 1 жовтня по 30 листопада Болгарія скасувала обов'язкову самоізоляцію для громадян України, які прибувають на територію країни. Для перетину кордону необхідно мати негативний ПЛР-тест, зроблений не більше ніж за 72 години до прибуття. Як повідомляли Українськi Новини, авіакомпанія SkyUp має намір запустити рейси "Київ - Занзібар (Танзанія) - Київ" з 24 жовтня. Тим часом SkyUp вирішила тимчасово зупинити польоти в Єреван через загострення конфлікту між Вірменією та Азербайджаном.