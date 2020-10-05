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05 жовтня 2020, понеділок, 23:57 4
Транспорт 2020-10-06T00:30:02+03:00
Українські Новини
SkyUp відкрила продаж квитків на рейси "Київ - Софія"

SkyUp відкрила продаж квитків на рейси "Київ - Софія"

Елена Новикова
SkyUp, SkyUp Airlines, Авіарейс, авіакомпанія, Болгарія, Авіаперельоти, Софія
SkyUp. Фото: facebook.com/skyup.aero
SkyUp. Фото: facebook.com/skyup.aero

Авіакомпанія SkyUp, яка заявляє про можливість банкрутства, відкрила продаж квитків на рейси "Київ - Софія (Болгарія)" на період зимової навігації.

Про це йдеться в повідомленні авіакомпанії, передають Українські Новини.

"З 5 жовтня 2020 авіакомпанія SkyUp відкриває продаж квитків за маршрутом Київ - Софія - Київ на період польотів з 23 грудня 2020 до 30 січня 2021 року", - сказано в ньому.

Відзначається, що рейси будуть виконуватися щосереди та суботи.

Вартість квитків в Софію стартує від 1 248 гривень без багажу, з Софії - від 1 062 гривень.

З 1 жовтня по 30 листопада Болгарія скасувала обов'язкову самоізоляцію для громадян України, які прибувають на територію країни.

Для перетину кордону необхідно мати негативний ПЛР-тест, зроблений не більше ніж за 72 години до прибуття.

Як повідомляли Українськi Новини, авіакомпанія SkyUp має намір запустити рейси "Київ - Занзібар (Танзанія) - Київ" з 24 жовтня.

Тим часом SkyUp вирішила тимчасово зупинити польоти в Єреван через загострення конфлікту між Вірменією та Азербайджаном.

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