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  • Займати чергу доводилося ще в переході. Киян обурила низка людей перед автобусом
09 жовтня 2020, пʼятниця, 13:25 6
Події 2020-10-09T14:00:02+03:00
Українські Новини
Займати чергу доводилося ще в переході. Киян обурила низка людей перед автобусом

Займати чергу доводилося ще в переході. Киян обурила низка людей перед автобусом

Кира Молчанова
черги, коронавірус в Україні, Черги в метро

Киян обурила довга черга, яка утворилася в розпал карантину на автобус №99, який курсує на Мінському масиві столиці. Людей було так багато, що хвіст черги виявився в підземному переході біля виходу з метро.

Відео, опубліковане в Facebook на сторінці "Київ Оперативний" обурило жителів столиці.

На кадрах видно, як чергу займають ще в підземному переході біля виходу з метро. Потім черга підіймається вгору по сходах і триває до автобусної зупинки. При цьому люди стоять під парасолями.

Людей обурило, що таке стовпотворіння відбувається в карантин в місті, віднесеному до "жовтої зони".

"Затори в Києві не тільки на дорогах, наприклад, ось - черга на 99 автобус. Нагадаємо, що Київ в жовтій карантинній зоні ", - йдеться у підписі під відео.

В коментарях користувачі теж обурюються роботою транспорту. Ось деякі з висловлювань:

  • "Нехай ще більше Міністерок налаштують. Раніше при забудові мікрорайону враховували потребу в транспорті, школах, садках. Зараз просто гроші рубають",
  • "Жах",
  • "Добре, коли гарна погода і відчуваєш себе добре. Тоді йдеш пішки. прикро. Все для людей ",
  • " Особливо в дощ пройтися 30-40 хвилин - це "відмінна" ідея, а потім піти на лікарняний., а щоб його отримати - піти в лікарню і, як варіант, ризикнути та там щось підхопити".

Вони підкреслили, що таких транспортних колапсів у місті бути не повинно взагалі.

Як повідомляли Українські Новини, в Києві перед лабораторіями, які роблять аналіз на коронавірус, шикуються черги.

Черги з карет швидкої допомоги є і перед інфекційними лікарнями.

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