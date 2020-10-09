Нобелівську премію з літератури отримала американка Луїза Глюк

Нобелівської премії премію з літератури присудили американці Луїзі Глюк "за бездоганний поетичний голос...". Цього року вручення премії відбувається з жорсткими карантинними обмеженнями і без знаменитого банкету .

Про це повідомили в пресслужбі Нобелівського комітету.

Майбутня Нобелівська лауреатка народилася в Ною-Йорку. Її літературний дебют відбувся в 1968 році зі збіркою Firstborn. Скоро критики визнали Луїзу однією з найвидатніших поетів сучасної Америки. З того часу поетеса опублікувала 12 збірок поезій і кілька томів літературних есе.

Вірші Луїзи Глюк про дитинство, сім'ю, батьківство і стосунки з батьками і сім'єю. Автор зізналася, що черпає натхнення з міфології, а в її творах багато відсилань до класичної літератури.

Перекладачка віршів Луїзи Глюк живе у Львові. Її звати Марта Госовська. Поезію нобелівської лауреатки "Фантазія" Марта переводила на українську для конкурсу. Про це львів'янка розповіла на своїй сторінці в Facedook.

Як повідомляли Українські Новини, Нобелівську премію з фізіології і медицині в цьому році отримали троє вчених, які відкрили вірус гепатиту С.

У Нобелівському комітеті зізнаються, що проведуть урочисту церемонію, навіть якщо хтось із переможців не зможе на ній присутнім.

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