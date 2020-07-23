Вперше за 64 роки у Швеції скасували Нобелівський банкет

Традиційний банкет з нагоди вручення Нобелівської премії,, який повинен відбутися в Швеції, у 2020 році скасувал через коронавірус. Про це повідомляє The Local.

Вперше з 1956 року проведення банкету скасували через епідемію. Захід присвячено кінця Нобелівської тижня, коли переможців року запрошують в Стокгольм на церемонію нагородження.

"Нобелівський тиждень не буде таким, як завжди, через нинішню пандемію. Це особливий рік, коли кожному потрібно робити жертви і пристосовуватися до нових обставин", — заявив директор Нобелівського фонду Ларс Хейкенстен.

Директор фонду додав, що лауреати та їх роботи будуть відзначені "по-різному", натякаючи, що переможці отримають нагороди у своїх країнах або в посольствах.

Традиційно лауреати приєднуються до шведської королівської сім'ї і близько 1300 гостей на банкет в мерії Стокгольма після церемонії нагородження — 10 грудня, у річницю смерті засновника премії Альфреда Нобеля.

Переможці, крім лауреатів премії миру, яких шанують в Осло, також зазвичай виступають під час обіду.

Оголошення лауреатів (медицина, фізика, хімія, література, мир і економіка) відбудеться, як і заплановано між 5 і 12 жовтня.

Останній раз банкет був відмінений у 1956 році, щоб уникнути запрошення радянського посла через репресі проти Угорської революції. Банкет був також скасований під час двох світових воєн і в 1907 і 1924 роках.

Як повідомляли Українські Новини, через коронавірус перенесли церемонію вручення премії "Золотий глобус-2021".