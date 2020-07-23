підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новини
  • Життя
  • Вперше за 64 роки у Швеції скасували Нобелівський банкет
23 липня 2020, четвер, 10:43 11
Життя 2020-07-23T12:15:03+03:00
Українські Новини
Вперше за 64 роки у Швеції скасували Нобелівський банкет

Вперше за 64 роки у Швеції скасували Нобелівський банкет

Елизавета Кесельман
Швеція, Нобелівська премія, Коронавірус, Пандемія коронавірусу
Нобелівська премія. Фото: ТВ Центр
Нобелівська премія. Фото: ТВ Центр

Традиційний банкет з нагоди вручення Нобелівської премії,, який повинен відбутися в Швеції, у 2020 році скасувал через коронавірус. Про це повідомляє The Local.

Вперше з 1956 року проведення банкету скасували через епідемію. Захід присвячено кінця Нобелівської тижня, коли переможців року запрошують в Стокгольм на церемонію нагородження.

"Нобелівський тиждень не буде таким, як завжди, через нинішню пандемію. Це особливий рік, коли кожному потрібно робити жертви і пристосовуватися до нових обставин", — заявив директор Нобелівського фонду Ларс Хейкенстен.

Директор фонду додав, що лауреати та їх роботи будуть відзначені "по-різному", натякаючи, що переможці отримають нагороди у своїх країнах або в посольствах.

Традиційно лауреати приєднуються до шведської королівської сім'ї і близько 1300 гостей на банкет в мерії Стокгольма після церемонії нагородження — 10 грудня, у річницю смерті засновника премії Альфреда Нобеля.

Переможці, крім лауреатів премії миру, яких шанують в Осло, також зазвичай виступають під час обіду.

Оголошення лауреатів (медицина, фізика, хімія, література, мир і економіка) відбудеться, як і заплановано між 5 і 12 жовтня.

Останній раз банкет був відмінений у 1956 році, щоб уникнути запрошення радянського посла через репресі проти Угорської революції. Банкет був також скасований під час двох світових воєн і в 1907 і 1924 роках.

Як повідомляли Українські Новини, через коронавірус перенесли церемонію вручення премії "Золотий глобус-2021".

Більше новин про: Швеція Нобелівська премія Коронавірус Пандемія коронавірусу

Захворюваність на коронавірус зростає третій день ...
Німеччина тестуватиме в аеропортах пасажирів з кра...
Новий формат вручення Нобелівської премії: як прой...
В якості рекомендацій Швеція закликала своїх грома...
Захворюваність на коронавірус зростає третій день поспіль
Адаптивний карантин в Україні продовжили. Скільки днів до його завершення і що дозволено
Новини
Європейська Бізнес Асоціація заявляє про тиск Антимонопольного комітету на іноземних інвесторів 12:27
"Дніпро" стане найбільшим кіберспортивним готелем світу, – Кохановський 12:21
Чоловік, який погрожував правоохоронцям гранатою в Полтаві, взяв в заручники поліціянта 12:03
Харківська область готова до пом'якшення карантину. 6 областей — не готові 12:03
Лісова пожежа в Луганській області: загрози населеним пунктам немає 11:43
більше новин
Колишній глава ВСЮ вважає незаконними дії правоохоронців щодо суддів Окружного адмінсуду 14:48
Україна повинна розраховувати на власні сили у боротьбі з пандемією коронавірусу, - Маркосян 13:13
Жванія заявив, що передавав через Клімкіна єврочиновникам хабар у 5 млн євро за підтримку Порошенка 12:17
У Києві протестували проти бездіяльності правоохоронців у розслідуванні справи про наркоторгівлю
У Києві протестували проти бездіяльності правоохоронців у розслідуванні справи про наркоторгівлю, - ЗМІ 17:50
Ярославський закликав глав МВС, СБУ і Генпрокурори покарати винних у нападі на міжнародного партнера DCH 15:08
більше новин
Штурм автобуса. Фото: Антон Геращенко
Терориста Максима Кривоша затримали, заручників випустили з автобуса 21:52
Україна повинна розраховувати на власні сили у боротьбі з пандемією коронавірусу, - Маркосян 13:13
Економічний комітет Верховної Ради звернувся до Зеленського і Шмигаля через незаконний тиск на агрохолдинг Бахматюка, - ЗМІ 13:13
Валентин Бур'янів. Фото: Facebook/Valentyn Buryanov
Суд виправдав плавця з Гідропарку, за яким гналися поліцейські під час жорсткого карантину 15:46
Після різкого зростання захворюваність на коронавірус у Києві пішла на спад 11:32
більше новин
МОЗ розробило правила проведення футбольних матчів з присутністю вболівальників під час карантину
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok