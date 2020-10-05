підписатися на розсилку
27.95 28.35
32.5 33.12
˟
  • Новини
  • Світ
  • Нобелівську премію з медицини вручили за відкриття вірусу гепатиту С
05 жовтня 2020, понеділок, 15:30 6
Світ 2020-10-05T17:45:03+03:00
Українські Новини
Нобелівську премію з медицини вручили за відкриття вірусу гепатиту С

Нобелівську премію з медицини вручили за відкриття вірусу гепатиту С

Александр Савич
Медицина, гепатит С, Нобелівська премія, Нобелівська премія з медицини
Лауреати Нобелівської премії Фото: nobelprize.org
Лауреати Нобелівської премії Фото: nobelprize.org

Сьогодні, 5 жовтня, Нобелівський комітет почав тиждень вручення Нобелівських премій, тоді як раніше стало відомо, що вперше за 64 роки в Швеції скасували Нобелівський банкет. Першими Нобелівську премію цього року отримали троє вчених, які відкрили вірус гепатиту С. Про це повідомляє Нобелівський комітет.

Так, повідомляється, що Нобелівська премія з фізіології і медицині 2020 року було присуджено спільно американцям Харві Дж. Олтер і Чарльзу М. Райсу, а також британцеві Майклу Хоутон "за відкриття вірусу гепатиту С".

"Нобелівська премія цього року присуджується трьом науковцям, які внесли вирішальний внесок у боротьбу з переданим через кров на гепатит - серйозною глобальною проблемою охорони здоров'я, що викликає цироз і рак печінки у людей в усьому світі", - повідомляє Нобелівський комітет.

У заяві комітету йдеться, що троє цих вчених зробили основоположні відкриття, які призвели до ідентифікації вірусу гепатиту С. До них, відкриття вірусів гепатиту А і В було важливим кроком вперед, але більшість випадків гепатиту, переданого через кров, залишалися непоясненим.

"Відкриття вірусу гепатиту С виявило причину залишаються випадків хронічного гепатиту і зробило можливими аналізи крові і нові ліки, які врятували мільйони життів", - йдеться в заяві комітету.

Завдяки відкриттям цих вчених, відтепер доступні високочутливі аналізи крові на вірус, які фактично усунули посттрансфузійних гепатит в багатьох частинах світу.

Їх відкриття також дозволило швидко розробити противірусні препарати, спрямовані проти гепатиту C, і вперше в історії цю хворобу тепер можна вилікувати.

У цьому році сума премії становить 10 мільйонів шведських крон, тобто 1,1 млн в доларовому еквіваленті.

Як повідомляли Українські новини, Дональда Трампа знову висунули на Нобелівську премію миру .

Також Українські новини розповідали, в якому форматі буде проходити вручення Нобелівської премії цього року.

Більше новин про: Медицина гепатит С Нобелівська премія Нобелівська премія з медицини

Вогонь в Луганській області підступає до електропідстанції, детонують снаряди
МОЗ оновив список країн "червоної зони"
Новини
Гривня продовжує дешевшати. Курс НБУ на 6 жовтня 17:31
Вперше в історії в збірну України з футболу викликано більше легіонерів, ніж гравців українських клубів 17:20
Садовий, медійники та власник ринку: хто балотується в депутати Львівської міськради від "Самопомочі" 17:06
Хакери шукатимуть вразливі місця додатку "Дія", — Мінціфри 16:48
На кордоні з Румунією прикордонники відкрили вогонь по автомобілю, водій якого намагався наїхати на наряд 16:46
більше новин
Академія Меднаук повідомила про результати доклінічних досліджень українського препарату для лікування Ковід-19 в Європі 13:17
Депутати Запорізької міської та обласної рад будуть притягнуті до кримінальної відповідальності, - Рух "Справедлива Україна" 19:56
Партія "За майбутнє" вимагає відставки Степанова 10:29
Дмитра Голубова в судовому порядку зняли з виборчих перегонів, - ЗМІ 11:11
Вболівальники у Києві зможуть відвідати матчі збірної з Німеччиною та Іспанією, — мер Кличко 15:49
більше новин
Академія Меднаук повідомила про результати доклінічних досліджень українського препарату для лікування Ковід-19 в Європі 13:17
В Україні активних зафіксовано 124,5 тисяч активних хворих на коронавірус 09:26 Інфографіка
Електоральні орієнтації населення Одеської області та міста Одеси 10:37 Прес-реліз
В Україні кількість нових випадків COVID-19 після рекордного зростання почала знижуватися 10:10
Бойовики продовжують порушувати режим припинення вогню. За добу зафіксовано 5 обстрілів 10:44
більше новин
У Києві за добу померли від коронавірусу 10 осіб. В яких районах найбільше хворіють
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok