Нобелівську премію з медицини вручили за відкриття вірусу гепатиту С

Сьогодні, 5 жовтня, Нобелівський комітет почав тиждень вручення Нобелівських премій, тоді як раніше стало відомо, що вперше за 64 роки в Швеції скасували Нобелівський банкет . Першими Нобелівську премію цього року отримали троє вчених, які відкрили вірус гепатиту С. Про це повідомляє Нобелівський комітет.

Так, повідомляється, що Нобелівська премія з фізіології і медицині 2020 року було присуджено спільно американцям Харві Дж. Олтер і Чарльзу М. Райсу, а також британцеві Майклу Хоутон "за відкриття вірусу гепатиту С".

"Нобелівська премія цього року присуджується трьом науковцям, які внесли вирішальний внесок у боротьбу з переданим через кров на гепатит - серйозною глобальною проблемою охорони здоров'я, що викликає цироз і рак печінки у людей в усьому світі", - повідомляє Нобелівський комітет.

У заяві комітету йдеться, що троє цих вчених зробили основоположні відкриття, які призвели до ідентифікації вірусу гепатиту С. До них, відкриття вірусів гепатиту А і В було важливим кроком вперед, але більшість випадків гепатиту, переданого через кров, залишалися непоясненим.

"Відкриття вірусу гепатиту С виявило причину залишаються випадків хронічного гепатиту і зробило можливими аналізи крові і нові ліки, які врятували мільйони життів", - йдеться в заяві комітету.

Завдяки відкриттям цих вчених, відтепер доступні високочутливі аналізи крові на вірус, які фактично усунули посттрансфузійних гепатит в багатьох частинах світу.

Їх відкриття також дозволило швидко розробити противірусні препарати, спрямовані проти гепатиту C, і вперше в історії цю хворобу тепер можна вилікувати.

У цьому році сума премії становить 10 мільйонів шведських крон, тобто 1,1 млн в доларовому еквіваленті.

Як повідомляли Українські новини, Дональда Трампа знову висунули на Нобелівську премію миру .

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