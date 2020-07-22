Новий формат вручення Нобелівської премії: як пройде церемонія нагородження в умовах пандемії коронавірусу

Проведення вручення Нобелівської премії 10 грудня в умовах пандемії коронавірусу зазнає змін, однак церемонія пройде, навіть якщо лауреати не зможуть приїхати. Про це зазначається в повідомленні пресслужби премії.

"У цьому році Нобелівський тиждень пройде у новому форматі, оскільки неясно, чи вдасться всім зібратися в одному місці, а лауреатам і гостям з інших країн — приїхати в Швецію і Норвегію", — заявили у Фонді.

В організації розраховують, що у них вийде провести церемонію, навіть якщо жоден із лауреатів не зможе приїхати.

"У цьому році особливо важливо висвітлити досягнення лауреатів, які надихають нас і дають нам надію на майбутнє. Нобелівський тиждень не буде таким, як зазвичай, через тривалу пандемію. Це особливий рік, коли кожен повинен йти на жертви і пристосуватися до нових обставин, але ми віддамо данину поваги лауреатам, їх відкриттям і вкладам", — зазначив виконавчий директор Нобелівського фонду Ларс Хайкенстен.

Зазначається, що організатори скасували традиційний банкет у стокгольмській ратуші через його обмежений простору.

Імена нобелівських лауреатів 2020 року назвуть 5-12 жовтня. Церемонія вручення відбудеться 10 грудня — у день смерті Альфреда Нобеля.

Як повідомляли Українські Новини, через пандемію коронавірусу було перенесено на 2 місяці 78-у церемонію нагородження премією "Золотий глобус" у 2021.