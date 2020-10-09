підписатися на розсилку
28.05 28.45
32.9 33.5
˟
09 жовтня 2020, пʼятниця, 11:37 5
Силові структури 2020-10-09T12:30:01+03:00
Українські Новини
Отруїлися чадним газом: названо попередню причину смерті військових під Житомиром

Отруїлися чадним газом: названо попередню причину смерті військових під Житомиром

Надежда Комендантова
військові, ДСНС України, Отруєння чадним газом, смерть військових
Військовий (ілюстрація). Фото: Міноборони
Військовий (ілюстрація). Фото: Міноборони

Попередня причина смерті 3 військових в Житомирській області — отруєння чадним газом.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС), передають Українські Новини.

"8 жовтня в с. Новоівницьке Андрушівського району попередньо через отруєння чадним газом (несправність газового приладу) в квартирі загинули 3 людини (військовослужбовці в/ч А1912)", - сказано в ньому.

Зазначається, що ознак пожежі не було, тому підрозділи ДСНС не залучалися.

Як повідомляли Українськi Новини, 8 жовтня 3 військових було виявлено мертвими в квартирі в Житомирській області. Встановлено, що померлі - військовослужбовці за контрактом, 23-річні уродженці Сумської та Дніпропетровської області, а також 21-річний уродженець Чернівців. Чоловіки проживали в орендованому приміщенні, в якому їх і виявили.

Раніше підозрюваного в смерті солдата-строковика у Вишгороді заарештували  і відправили на 60 діб гауптвахти. 

Крім того, близько 3 тис. військовослужбовців  були засуджені за кримінальні злочини в 2018 році.

Більше новин про: військові ДСНС України Отруєння чадним газом смерть військових

Знову антирекорд: за добу в Україні 5,8 тисячі нових хворих на коронавірус
Кабмін сьогодні проведе засідання
Новини
У Києві рекорд: 567 нових випадків коронавірусу за добу 13:48
Степанов звинуватив політиків у розповсюджені фейків про коронавірус та боротьбу з епідемією 13:32
Черга на автобус в Києві. Скріншот відео.
Займати чергу доводилося ще в переході. Киян обурила низка людей перед автобусом 13:25
Брат Тягнибока і звільнена через Гітлера вчителька: кого "Свобода" веде в депутати Львова 13:10
Банки не будуть працювати у вихідний 14 жовтня, - НБУ 13:07
більше новин
Міністр охорони здоров'я провалив тест країни на коронавірус, – лікарка Мар’яна Двуліт 14:20
Офіс Президента забрав назад запрошення принцу Вільяму і Кейт Міддлтон відвідати Україну 11:10
Нова голова уманської ТВК Одарич підозрюється у викраденні печатки та зламі електронної пошти ТВК 16:22
Мінкульт внесе "Летючу тарілку" в Києві в реєстр пам'яток архітектури 13:33
Нацкорпус вимагає від Генпрокурора відкрити кримінальне провадження за фактом чергової поїздки Медведчука до РФ 11:11
більше новин
Олексій Бусаєв: Єдине вікно та збільшення строку оренди приміщень потрібні мільйону київських підприємців 10:00 Прес-реліз
Нова голова уманської ТВК Одарич підозрюється у викраденні печатки та зламі електронної пошти ТВК 16:22
Партії УДАР, "Слуга народу" та "Батьківщина" вже домовилися про формування більшості у новій Київраді, - Лерос 10:41 Відео
Офіс Президента забрав назад запрошення принцу Вільяму і Кейт Міддлтон відвідати Україну 11:10
У Києві осінні канікули відбудуться раніше, ніж планувалося. Фото: vv-hotel.com
У школах Києва вирішили перенести осінні канікули, - ЗМІ 16:40
більше новин
У світі зафіксовано новий рекорд з захворюваності на коронавірус за останню добу
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok