Отруїлися чадним газом: названо попередню причину смерті військових під Житомиром

Попередня причина смерті 3 військових в Житомирській області — отруєння чадним газом.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС), передають Українські Новини.

"8 жовтня в с. Новоівницьке Андрушівського району попередньо через отруєння чадним газом (несправність газового приладу) в квартирі загинули 3 людини (військовослужбовці в/ч А1912)", - сказано в ньому.

Зазначається, що ознак пожежі не було, тому підрозділи ДСНС не залучалися.

Як повідомляли Українськi Новини, 8 жовтня 3 військових було виявлено мертвими в квартирі в Житомирській області. Встановлено, що померлі - військовослужбовці за контрактом, 23-річні уродженці Сумської та Дніпропетровської області, а також 21-річний уродженець Чернівців. Чоловіки проживали в орендованому приміщенні, в якому їх і виявили.

Раніше підозрюваного в смерті солдата-строковика у Вишгороді заарештували і відправили на 60 діб гауптвахти.

Крім того, близько 3 тис. військовослужбовців були засуджені за кримінальні злочини в 2018 році.

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