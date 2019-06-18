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18 червня 2019, вівторок, 17:57 10
Судова влада 2019-06-18T19:00:02+03:00
Українські Новини
За кримінальні злочини минулоріч засуджено майже 3 тис. військових і 2,8 тис. учнів

За кримінальні злочини минулоріч засуджено майже 3 тис. військових і 2,8 тис. учнів

Військові навчання під Житомиром. Фото: Міноборони/Facebook
Військові навчання під Житомиром. Фото: Міноборони/Facebook

Близько 3 тис. військовослужбовців були засуджені за кримінальні злочини в 2018 році.

Про це сказано в оприлюдненому 18 червня звіті про стан здійснення правосуддя в Україні судами кримінальної юрисдикції за 2018 рік, передають Українські Новини.

Згідно з ним, минулого року було засуджено 73 659 людей, що на 4% менше, ніж у 2017 році.

З усіх засуджених військовослужбовцями є 2 963 особи.

Ще 219 - це держслужбовці, а близько 2,8 тис. - це школярі та студенти вишів.

Також засуджено 1 суддю і 5 представників ЗМІ.

Крім того, у звітності вказано, що серед військових 2,5 тис. людей засуджено за дезертирство і самовільне залишення місця служби.

За позауставні відносини засуджено 16 людей.

За втрату військового майна засуджено 25 військових, за халатне ставлення до військової служби - 22 людини.

Як повідомляли Українські Новини, за військові злочини і акти агресії можуть призначити довічне ув'язнення. Також суд дозволив ГПУ вилучити секретні дані по справі про держзраду військових.

У 2015 році Гаазький трибунал отримав понад 300 свідоцтв військових злочинів в Україні.

Тим часом закон про кримінальні проступки опублікований.

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