Підозрюваного у смерті солдата-строковика у Вишгороді заарештували і відправили на 60 діб гаупвахти

Печерський районний суд Києва обрав підозрюваному у смерті товариша по службі в Київській області солдату Національної гвардії запобіжний захід у вигляді утримання під вартою строком на 60 діб з утриманням на гаупвахті Центрального управління Військової служби правопорядку у Києві та Київській області.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Спеціалізованої прокуратури у військовій і оборонній сфері Центрального регіону, передають Українські Новини.

Зазначається, що 3 жовтня вказаний солдат строкової служби військової частини Нацгвардії, що дислокується в Вишгороді, порушив статутні правила взаємовідносин між військовослужбовцями за відсутності між ними відносин підлеглості (так звана "дідівщина").

Він застосував насильство до свого товариша по службі, змусивши останнього віджиматися від підлоги, після чого завдав удар кулаком правої руки в область грудної клітини.

Від отриманого удару потерпілий втратив свідомість і не прийшовши до тями помер.

Винуватець був затриманий 5 жовтня, йому було повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 406 Кримінального кодексу (порушення статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями за відсутності відносин підлеглості, що призвело до тяжких наслідків)

Статтею передбачено позбавлення волі на термін від 3 до 10 років.

Як повідомляли Українські новини, в 2019 році Зеленський присвоїв звання генерала двічі судимому військовому, який змушував солдата бігати по плацу з гирею.

Також близько 3 тис. військовослужбовців були засуджені за кримінальні злочини в 2018 році .

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