Трьох військових знайшли мертвими в квартирі в Житомирській області

3 військових були виявлені мертвими у квартирі в Житомирській області, в той час, як у Вишгороді Нацгвардієць вбив товариша по службі.

Про це йдеться в повідомленні відділу комунікації поліції Житомирської області, передають Українські Новини.

Зазначається, що вранці 8 жовтня на спецлінію 102 надійшло повідомлення про виявлення тіл трьох чоловіків в орендованій квартирі в с. Новоівницьке Андрушівського району.

На місці події працюють слідчо-оперативні групи Головного управління Нацполіції області та Андрушівського відділення поліції. Повідомлення про подію надійшло в поліцію близько 8:50.

"Попередньо, колеги померлих виявили їх за місцем проживання. Під час поверхневого огляду тілесних ушкоджень ні у кого з них не виявлено ", - йдеться в повідомленні.

Установлено, що померлі - військовослужбовці за контрактом, 23-річні уродженці Сумської та Дніпропетровської області, а також 21-річний уродженець Чернівців.

Чоловіки проживали в орендованому приміщенні, в якому їх і виявили.

На цей час йде встановлення всіх причин і обставин.

Як повідомляли Українські Новини, підозрюваного в смерті солдата-строковика у Вишгороді заарештували.

Крім того, близько 3 тис. Військовослужбовців були засуджені за кримінальні злочини у 2018 році.

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