Трьох військових знайшли мертвими в квартирі в Житомирській області

3 військових були виявлені мертвими у квартирі в Житомирській області, в той час, як у Вишгороді Нацгвардієць вбив товариша по службі. Про це йдеться в повідомленні відділу комунікації поліції Житомирської області, передають Українські Новини. Зазначається, що вранці 8 жовтня на спецлінію 102 надійшло повідомлення про виявлення тіл трьох чоловіків в орендованій квартирі в с. Новоівницьке Андрушівського району. На місці події працюють слідчо-оперативні групи Головного управління Нацполіції області та Андрушівського відділення поліції. Повідомлення про подію надійшло в поліцію близько 8:50. "Попередньо, колеги померлих виявили їх за місцем проживання. Під час поверхневого огляду тілесних ушкоджень ні у кого з них не виявлено ", - йдеться в повідомленні. Установлено, що померлі - військовослужбовці за контрактом, 23-річні уродженці Сумської та Дніпропетровської області, а також 21-річний уродженець Чернівців. Чоловіки проживали в орендованому приміщенні, в якому їх і виявили. На цей час йде встановлення всіх причин і обставин. Як повідомляли Українські Новини, підозрюваного в смерті солдата-строковика у Вишгороді заарештували. Крім того, близько 3 тис. Військовослужбовців були засуджені за кримінальні злочини у 2018 році.