Вчені виявили нові терміни життя коронавірусу на шкірі та слизовій і відзначили важливість гігієни рук

у той час, як американські фахівці з Університету Арізони виявили корисну властивість коронавірусу нового типу . Група вчених заявила про нові терміни життя вірусу на шкірі і слизових людини

Як передають Українські Новини, текст з коментарями до відповідного дослідження опубліковано в журналі Clinical Infectious Diseases.

За словами авторів дослідження, точна стабільність коронавірусу на шкірі людини продовжує залишатися невідомою. Проте фахівці провели вивчення цього питання за допомогою моделювання та прийшли до висновку, що термін життя коронавірусу SARS-CoV-2 в кілька разів більший, ніж передбачалося раніше.

Під час дослідження вчені порівняли термін життя вірусів SARS-CoV-2 і грипу А (IAV). З'ясувалося, що обидва віруси мають низьку життєздатність на поверхні шкіри, ніж на інших поверхнях, наприклад, пластику або склі.

Однак, зазначають фахівці, час для припинення активності коронавірусу виявився занадто великим. Так, для деактивації SARS-CoV-2 було потрібно від 7,96 до 10,2 годин (середнє значення 9,04 години). Зазначається, що вірус грипу А протримався трохи менше ніж 2 годин.

Що стосується слизової оболонки, то в ній коронавірус продовжував зберігати активність протягом 10,22-12,00 годин (середнє значення 11,09 години) проти 1,69 години (1,57-1,81 години) у IAV.

Фахівці звертають увагу, що при використанні етанолу (етиловий спирт) в обох випадках SARS-CoV-2 і IAV було потрібно близько 15 секунд для деактивації.

Виходячи з отриманих даних вчені зробили висновок, що нові, довші, терміни активності коронавірусу SARS-CoV-2 вимагають від людей більш відповідально ставиться до гігієни рук, що допоможе знизити поширення пандемії.

Як повідомляли Українські Новини, фахівці з Центрів з контролю і профілактиці захворювань США (CDC) встановили, що частинки коронавірусу SARS-CoV-2 здатні знаходиться в повітрі значно довше, ніж вважалося раніше.

Крім того, у Великобританії група людей, які перехворіли COVID-19, опублікувала повний список симптомів зараження коронавірусом.

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